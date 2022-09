Judocas sobem ao pódio nos Jogos Regionais

Os judocas do Projeto Social Bushido de Judô participaram nesse final de semana dos 64º Jogos Regionais 2022, da 4ª região, representando Vargem Grande do Sul, na competição da modalidade, que foi sediada em Amparo.

No sábado, dia 10, na competição por equipe, a delegação de Vargem contou com apenas três judocas, todos do Sub 18: Diego Colan, João Vitor Ramazotti e Vinícius Lohan Coelho. Já a equipe feminina foi composta pelas judocas Maria Eduarda Fermoselli (Sub 21), Gabriela Ramos (Sub 21), Beatriz Menossi (Sub 18) e Geovana Urtado, (Sub 18). Apesar de não subirem ao pódio, somaram pontos para Vargem.

No domingo, dia 12, na disputa individual, competiram os judocas Diego Colan, no meio médio, João Vitor Ramazotti, no leve, e Beatriz Menossi, no médio que somaram pontos, mas não conquistaram medalhas. A judoca Geovana Urtado lutou na categoria leve e conquistou a medalha de bronze e Maria Eduarda Fermoselli lutou no meio médio e foi a campeã na sua categoria.

“Parabéns aos nossos jovens judocas que lutaram bravamente em uma competição fortíssima com equipes de ponta no judô paulista, defenderam muito bem nossa Vargem Grande do Sul e nosso escudo Bushido. Agradecimentos ao prefeito Amarildo Duzi Moraes e prefeitura municipal, ao Departamento de Esportes e seu diretor Luís Carlos pelo apoio e confiança, agradecimentos ao motorista Júlio e ao Fernando Maldonado Menossi que nos acompanhou e ajudou com os imprevistos que acontecem e a toda a diretoria Bushido, pais e mães que acreditam no nosso trabalho. Arigato gozaimasu”, agradeceu o sensei Daniel Garcia, responsável pelo projeto.

Equipe trouxe medalhas individuais e somou pontos para a cidade. Fotos: Divulgação/Bushido