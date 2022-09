Leandro Veloster brilha e leva dois ouros na Copa do Brasil de Luta de Braço

O atleta vargengrandense Leandro Veloster disputou no dia 3 de setembro, sábado, a Copa do Brasil de Luta de Braço e não deixou espaço para adversários, levando a medalha de ouro nos dois braços, em sua categoria, a de 100 kg.

A Copa do Brasil foi organizada pela Confederação Brasileira de Luta de Braço e Halterofilismo e disputada em Capivari (SP), no Clube da Cultura Artística. Mais de 250 atletas se inscreveram para o torneio que reuniu representantes de 26 cidades e foi seletiva para o Arnold Class Brasil 2023.

Com a vitória nas disputas de braço direito e no braço esquerdo, Veloster garantiu sua vaga para o Arnold Brasil do ano que vem, que será disputado em abril.

Muito feliz com seu desempenho, o campeão agradeceu sua esposa, Adriana, seu treinador Fernando Paiva, a equipe de luta de braço que treina com ele e aos professores da academia que frequenta.