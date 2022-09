Taekwondo conquista muitas medalhas nos Regionais

A delegação vagengrandense de taekwondo foi a São Paulo nos dias 6 e 7 de setembro, disputar a competição da modalidade, nos Jogos Regionais. Mais uma vez, a equipe fez bonito e conquistou várias medalhas.

Mesmo com vários atletas iniciantes, em categorias de peso diferentes das que competem normalmente e participando pela primeira vez dos jogos regionais, os atletas representaram muito bem a cidade e a equipe do projeto municipal de Taekwondo.

Na terça-feira, dia 6, no Clube Ceret, foi realizado o congresso específico do torneio e a pesagem dos atletas. Na quarta-feira, dia 7, aconteceram as competições de luta e poomsae (formas).

“Fazemos parte da 4ª região esportiva que está entre as duas regiões mais fortes do Estado de São Paulo, que por sua vez, é um dos estados mais fortes do Brasil na modalidade. E mesmo com atletas de nossa base, muitos como já dissemos iniciando nas competições, tivemos mais uma vez a honra de representar nossa cidade”, disse o treinador Ricardo Ramos, o Rick.

A equipe foi composta pelos atletas Rafaela Cardoso, que conquistou o segundo lugar no Individual Luta, terceiro lugar em Duplas Poomsae e quarto lugar no Individual Poomsae; Mariana Spanholo, que ficou em quarto em luta individual; Ulisses Galdino, segundo lugar em luta; Eduardo Ideste, sexto lugar em luta; Rick, que ficou em quarto em Luta e terceiro lugar em Duplas Poomsae e Individual Poomsae; e Hotton Passarello, que ficou em terceiro lugar em luta.

Assim com a soma dos resultados dos atletas vargengrandenses nessa competição, a delegação ficou em quarto lugar na classificação geral entre as mulheres, e em segundo lugar geral entre os homens, que ficaram apenas meio ponto atrás de Indaiatuba. No feminino, também foi apertado, com diferença de apenas dois pontos entre Vargem, a quarta colocada e Rio Claro, que ficou na terceira posição.

“Queria parabenizar toda delegação que deu seu melhor em quadra e se dedicou tanto para essa conquista. Esse foi apenas o primeiro ano de muitos pela frente e estamos no caminho certo. Queria agradecer o mestre Carlos Xavier que deu todo apoio e supervisão e confiou em mim para estar presente e auxiliando como técnico nesse grande evento”, comentou o professor Ricardo Ramos.

“Agradecemos a prefeitura em nome do prefeito Amarildo Duzi Moraes e ao Departamento de Esportes, em nome do Luís Carlos , por toda estrutura prestada para estarmos presentes a esse grande evento para representar com bravura nosso município. Nosso muito obrigado por confiar em nosso trabalho dentro da cidade”, agradeceu Rick.