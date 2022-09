Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Faleceu a veterinária Talita Belchior, aos 33 anos de idade no dia 09 de setembro. Vítima de um acidente automobilístico que comoveu a cidade, era proprietária do Pet Shop Bem Estar e deixou os pais Lourdes e José Roberto. Foi sepultada no dia 10 de setembro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu José Pedro Zeferino Filho, aos 75 anos de idade, no dia 10 de setembro. Funcionário público por muitos anos, era viúvo de Marta Marina Cristina de Oliveira. Deixou os filhos Sérgio, Ana Márcia, Jair, Isabel, Isac e Elizama; os genros Flávio e Gabriel; as noras Gislene e Elizandra; os netos Felipe, Henrique, Ana Laura, Lucas, Taíssa, Pedro, Miguel, Mateus e Ana Alice; e os bisnetos Gabriel e Alana. Foi sepultado no dia 11 de setembro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Roberto Barrozo, aos 71 anos de idade, no dia 12 de setembro. Deixou a esposa Ângela Maria Barrozo; filhos; netos; genros e nora. Foi sepultado no dia 13 de setembro, no Cemitério Parque das Acácia.

Faleceu Paula Fornari Rota, aos 53 anos de idade, no dia 09 de setembro. Solteira, deixou os irmãos Rita e Tales; a cunhada Priscila; a sobrinha Sophia; e a prima Verônica. Foi sepultada no dia 10 de setembro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Jovana Thereza Cossi Hattnher, conhecida como Zeza Cossi, aos 86 anos de idade, no dia 10 de setembro. Viúva do Sr. Agenor Hattnher, deixou sobrinhos e familiares. Foi sepultada no dia 10 de setembro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Vera Lúcia de Carvalho Rosa, aos 56 anos de idade, no dia 13 de setembro. Deixou o marido Écio Justino da Rosa; a mãe Jacinta; os filhos Fábio, Ana Flávia, Fernanda, Márcio e Joice; os genros Maninho, Danilo e Davi; e os netos Yasmin, Ester, Ana Júlia, Maria Eduarda, Rafael e Gabriel. Foi sepultada no dia 13 de setembro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Anésia Casemiro Antonioli, aos 69 anos de idade, no dia 13 de setembro. Deixou o marido Jair Aparecido Antonioli; os filhos Solange, Sueli e João Carlos; os genros Sandro e Paulo; e os netos Gabrielle, Giovani, Gabriel e Camile. Foi sepultada no dia 14 de setembro, no Cemitério da Saudade.

Falecimento em São Sebastião da Grama

Faleceu Wilma Donizete Pinhoti, aos 63 anos de idade, no dia 13 de setembro. Foi sepultada no dia 14 de setembro, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Falecimentos em Divinolândia

Faleceu Maria Aparecida, no dia 4 de setembro. Foi sepultada em Poços de Caldas.

Faleceu Josefa Luiz do Nascimento, no dia 4 de setembro. Foi sepultada no dia 4 de setembro, no Cemitério Municipal de Divinolândia.

Faleceu Mercedes Fernandes, no dia 10 de setembro. Foi sepultada no dia 10 de setembro, em Poços de Caldas.

