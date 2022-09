Gênios da Nossa Música – Histórias da MPB

Ismael Silva (Milton de Oliveira Ismael da Silva)

Nascimento: 14/09/1905 – Niterói (RJ)

Morte: 14/03/1978 – Rio de Janeiro (RJ)

Atividades: compositor, cantor e percussionista

Cantor e compositor, nasceu em Niterói. Aos 3 anos de idade mudou-se para o bairro Estácio de Sá, no Rio de Janeiro.

Aos 17 anos passou a frequentar o Bar e Café Apolo, onde fez amizade com grandes sambistas da época, como: Mário Edgar, Baiaco, Milton Bastos, Brancura, Bide e Rúbem Barcelos.

Em 1925 teve seu primeiro trabalho reconhecido com o choro: “Me faz carinhos” que foi gravado pelo pianista Cebola através da Casa Edson.

Dois anos depois, por intermédio de Bide, Ismael recebe a notícia que Francisco Alves gravou “Me faz carinhos” pelo selo Odeon, além de assumir a autoria do samba.

Francisco Alves propõe acordo de exclusividade das gravações de Ismael Silva. O sambista aceita o acordo desde que seu amigo Miron Bastos fosse indicado no acordo.

Dessa parceria surgiram grandes sucessos, como: “Não há”, “Nem é bom falar” e “Se você jurar”.

Em 1928, junto com os principais sambistas do estado, Ismael fundou a primeira escola de samba do Rio de Janeiro: “Deixa falar”.

Em 1931, começa a amizade com Noel Rosa, compondo juntos: “Pra me livrar do mal”, que foi gravada por Francisco Alves.

De parceria com Noel, nasceram “Adeus”, “Uma jura que fiz” (A razão dá-se a quem tem).

Em 1937, após a morte de Noel, Ismael caiu no ostracismo; só apareceu em 1950 quando Alcides Gerardi lançou o samba “Antonico”.

Suas composições mais conhecidas são: “Se você jurar”, “Antonico”, “Pra me livrar do mal”, “Novo amor/Tristeza não pagam dívidas”, “Adeus” e “Nem é bom falar”.

Salve Ismael Silva!

Dr. Raul Rodrigues Baía Filho