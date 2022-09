Grama recebe doação de livros

No dia 13 de setembro, a biblioteca do Complexo Educacional da prefeitura de São Sebastião da Grama foi contemplada com um novo acervo de livros de leitura, doado pela Editora Suinara.

Na oportunidade, os alunos da rede municipal de ensino ainda puderam assistir a uma representação teatral do livro “Isolda e o mistério do baú de histórias “, de Andrea Avelar e Marco Antônio Godoy.