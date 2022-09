Palestras e conscientização na Semana Nacional do Trânsito

O Departamento de Segurança e Trânsito (Desetran) de Vargem Grande do Sul está provendo ações com o objetivo de promover a mobilização da sociedade e chamar a atenção para a necessidade de prevenir acidentes de trânsito e incentivar a população para um trânsito mais seguro, que acontece anualmente, no período de 18 a 25 de setembro, na Semana Nacional do Trânsito.

Esse ano, com o tema “Juntos Salvamos Vidas”, estabelecido pelo Conselho Nacional de Trânsito, o Desetran irá promover palestras em escolas, abordando com muita ênfase a segurança no trânsito, juntamente com a ações educativas nas ruas da cidade, conscientizando condutores e pedestres.

Os condutores vargengrandenses receberão orientações sobre os principais temas de segurança no trânsito, tais como: importância do uso do cinto de segurança, velocidade adequada para as vias urbanas, o uso correto do sinalizador de mudança de direção “seta”, conservação do veículo, a não utilização do celular pelos condutores de veículos enquanto estão dirigindo, cuidados e importância de se respeitar as faixas de passagem e a proteção dos pedestres.

De acordo com especialistas anualmente cerca de 40 mil pessoas perdem suas vidas no trânsito, enquanto centenas ficam com sequelas. Na Semana Nacional do Trânsito é promovido ações de educação e conscientização visando a redução de acidentes no trânsito, não apenas dos motoristas, mas também pedestres.

O Desetran continuará realizando ações durante todo o ano visando ainda mais a diminuição de acidentes e proteção de vidas.