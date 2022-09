Projeto Viva Judô atende crianças e jovens em Divinolândia

A prática de esportes é benéfica para a saúde física e mental. Um exemplo de como a atividade impacta de forma positiva a vida de crianças e adolescentes é o Projeto Viva Judô, realizado pela Associação de Judô de Divinolândia, com apoio da Companhia Brasileira de Alumínio – CBA, Metalex e Instituto Votorantim. A iniciativa ensina gratuitamente a arte marcial para alunos entre 6 e 17 anos e contribui para o desenvolvimento físico, intelectual e emocional.

Atualmente, o projeto conta com 180 participantes. As aulas acontecem no distrito de Campestrinho e no centro de Divinolândia e são divididas em três turnos – manhã, tarde e noite. O coordenador do Viva Judô, Danilo Pietrucci, explica que o esporte estimula a disciplina, o respeito e o companheirismo.

“O judô é um esporte completo e contribui para o desenvolvimento físico e emocional de crianças e adolescentes. O nosso projeto tem sido um sucesso e temos, inclusive, fila de espera. Notamos que os benefícios vão além dos nossos alunos e se estendem para toda a família, que participa ativamente da vida esportiva de seus filhos e são incentivados também a praticar o esporte”, conta.

A cabeleireira Letícia Cristina Valdomiro acompanha de perto sua filha Yasmim, de 10 anos, nas aulas de judô e já notou mudanças importantes em seu comportamento. “Ela era mais tímida e o judô contribuiu nesse sentido. Tirou um pouco sua timidez, trouxe mais responsabilidade, motivação na escola, melhorou a concentração. Meu marido acabou se empolgando e está fazendo o esporte também. E eu estou sempre presente, apoiando os dois. O judô se tornou uma das coisas mais importantes que aconteceu em nossas vidas”, enfatiza.

Segundo o gerente da Unidade de Mineração da CBA em Poços de Caldas, Alexis Dias de Souza, o apoio ao Projeto Viva Judô vai ao encontro da estratégia de atuação social da Companhia. “Investimos em ações sociais alinhadas aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) que beneficiam as comunidades dos municípios onde atuamos de forma a gerar valor compartilhado. É motivador e de grande satisfação ver o desenvolvimento físico e emocional das crianças e suas famílias na prática esportiva”, afirma.

Inclusão

A inclusão social promovida pelo esporte contribui para o desenvolvimento de capacidades motoras e cognitivas, bem como fortalece a autoestima e ajuda nas habilidades sociais, principalmente quando praticado em grupo.

Milene de Fátima Ramos Munhoz é mãe do pequeno Raul, de 6 anos, que participa do Viva Judô desde o início do projeto, em abril. Ela conta que seu filho é autista suporte 1 (leve) e as aulas de judô foram muito importantes na interação social, na disciplina e de grande ajuda na rotina.

“Sempre fui a favor de esportes e estava à procura de um que o Raul se identificasse. Foram muitas mudanças positivas desde o início. Uma delas foi comportamental. Ele está mais calmo, obediente, presta mais atenção e tem mais autocontrole sobre as frustrações. Esse projeto é uma benção não só na vida do Raul, mas na vida de toda a família e de pessoas que convivem com ele. Foi importante, principalmente para mim, como mãe. Fico orgulhosa de ver meu filho superando os desafios”, comemora.

Danilo Pietrucci conta que no Projeto Viva Judô ensinam a arte marcial a alunos com graus diferentes de autismo e os resultados têm sido excelentes. “Nossos professores e monitores são treinados para lidar com todos os alunos e percebemos nitidamente a evolução deles. Trabalhamos com atendimento personalizado, cuidadoso e carinhoso, prestando atenção nas necessidades de cada um”, ressalta.