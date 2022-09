Candidata a deputada, coronel Dulcinéia cresceu em Vargem Grande do Sul

Vargem Grande do Sul tem mais uma candidata a deputada federal a representá-la no Congresso Nacional, caso seja eleita a coronel Dulcinéia Lopes de Oliveira, 54 anos, que nasceu em um sítio próximo a São Roque da Fartura e cresceu em Vargem Grande do Sul, onde estudou na Escola Estadual Benjamin Bastos e na Escola Estadual Alexandre Fleming. “Foi em Vargem Grande do Sul que aprendi ler, escrever e me preparar para a vida”, consta no seu material de campanha que será distribuído na cidade.

Ela visitou Vargem no começo desta semana, segunda-feira, dia 12, sendo recebida pelo vereador Magalhães (União Brasil) em sua residência e demais amigos que com ela conviveram desde os tempos de estudante, como Fernando Penteado Esteves, Faustinho Gadiane e seu irmão Fábio, o empresário Luís Carlos Martins, cuja família tem parentesco com a candidata e demais simpatizantes de sua candidatura.

Os pais de Dulcinéia, Lourdes Lopes de Oliveira e João dos Reis de Oliveira moram em Vargem Grande do Sul e a candidata tem vários laços de amizade no município e na região, onde residem também seus irmãos. Ela contou que sempre teve o sonho de ser militar, e aos 18 anos saiu de Vargem para São Paulo em busca do seu ideal.

Em 1987 ingressou na Polícia Militar como soldado, depois estudou e foi promovida a cabo, prestou concurso na Academia Barro Branco para ser oficial da Polícia Militar e conseguiu chegar ao posto mais alto na instituição, que é o de coronel. Formada em Direito, com doutorado em Segurança Pública, Dulcinéia é casada com o sargento Wilians Medeiros e o casal mora em Piracicaba. Segundo a candidata, ela decidiu entrar na política por se achar devidamente preparada, após trabalhar durante quatro anos como assessora parlamentar na Assembleia Legislativa de São Paulo.

Bolsonarista convicta, ela expôs seu plano de trabalho aos presentes, dizendo que caso seja eleita deputada federal pelo PL, quer ajudar Vargem Grande do Sul, cidade onde seus pais, parentes e amigos residem.

Cel. Dulcineia estudou no Benjamin e no Fleming. Foto: Arquivo Pessoal