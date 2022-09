Candidato Raul Vicentini visita Vargem

Raul Vicentini tem uma ligação com Vargem Grande do Sul de longa data, desde o tempo em que era assessor do ex-deputado federal e atual presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE) de São Paulo, Dimas Ramalho. Natural de Batatais, o advogado e empresário de 46 anos já ocupou as diretorias de Veículos e de Habilitação do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) de São Paulo e soma a essas experiências atividades em diferentes outros órgãos, como o Instituto de Pesos e Medidas de São Paulo (Ipem), a Secretaria de Serviços Públicos da capital, a Secretaria Estadual de Segurança Pública e a Câmara dos Deputados.

Agora candidato a deputado estadual pelo PSD, ele foi recebido pelo presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (SSPM), advogado Edson Bovo, que está coordenando sua campanha em Vargem Grande do Sul, pelo prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), pelos ex-vereadores José Roberto Rotta e Cabo Laércio e vários outros simpatizantes de sua candidatura numa reunião realizada na noite de quinta-feira, dia 15 de setembro, na área de lazer do sindicato no Sítio Boa Esperança.

Ao falar sobre Raul, o presidente do SSPM Edson Bovo ressaltou a honestidade do candidato e sua ligação com Dimas Ramalho, que quando deputado, conseguiu muitas verbas para o município de Vargem e também para o Hospital de Caridade. O prefeito Amarildo também falou da importante participação de Raul na conquista do Poupatempo para Vargem Grande do Sul e citou inclusive uma verba de R$ 1 milhão do Detran que foi usada em melhorias do trânsito de Vargem, através do programa Respeito à Vida.

Também fez uso da palavra o ex-vice prefeito Rotta que falou da necessidade de se ter uma pessoa de fácil acesso como Raul, para conseguir verbas para a cidade. “Vamos ter uma porta aberta com ele eleito, buscando mais verbas para nosso município e o Hospital de Caridade”, afirmou Rotta.

O candidato agradeceu a presença de todos, falou da alegria em visitar Vargem de novo e suas lideranças políticas, das amizades que tem na cidade, de seu trabalho no Detran, como a CNH Digital, dentre outros benefícios conseguidos para os motoristas. Ele elogiou a administração do prefeito Amarildo, dizendo que o Poupatempo de Vargem é um dos melhores da região.

Sobre sua candidatura, disse que está trabalhando muito, que está confiante nos apoios que tem recebido, das dificuldades de se candidatar pela primeira vez a uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e que se for eleito, vai ajudar o município, que já conhece e tem um bom círculo de relacionamento.

Fotos: Reportagem