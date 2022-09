Bebedouro

O vereador Paulinho da Prefeitura (PSB), presidente da Câmara Municipal, encaminhou ofício ao prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), solicitando a instalação de um bebedouro no prédio do Poupatempo. Paulinho observou que a unidade de serviços é bastante procurada pela população, mas não possui água para consumo pelos cidadãos atendidos.

Surpreendeu

A diretora de Cultura e Turismo, Márcia Iared, sempre exerceu um importante papel na Festa das Nações, seja apresentando as atrações, tecendo comentários sobre fatos históricos ou até mesmo participando dos números exibidos. Na edição deste ano não foi diferente. Em uma emocionante homenagem, dona Márcia se apresentou na noite de sábado caracterizada como a saudosa Hebe Camargo, recebendo muitos elogios pela iniciativa.

Histórico

A 20ª Festa das Nações foi um evento que entrou para a história, não apenas por se tratar da retomada da festividade após dois anos de pandemia, mas pelos números de participantes, voluntários, apresentações e público presente. E tudo isso na mais absoluta ordem, sem registro de confusões ou algum trabalho para as forças de segurança da cidade.

Ainda não decidiram

Uma pesquisa realizada pelo Datafolha e divulgada na sexta-feira, dia 16, mostra que 7 a cada 10 eleitores no país ainda não decidiram seus candidatos a deputado federal ou estadual. O prefeito Amarildo tem feito um trabalho de divulgação dos políticos que tem ajudado o município com a destinação de verbas. Porém, mais do que recursos, os eleitores precisam ficar atentos em como o candidato vota nas questões importantes para o Estado e no País para verificarem se estão de acordo com aquilo que o próprio eleitor pensa.

Trabalhando forte

O desempenho do governador Rodrigo Garcia (PSDB) na última pesquisa Datafolha chamou a atenção, subindo quatro pontos percentuais e empatando na margem de erro com Tarcísio de Freitas (Republicanos). Quem acompanha as redes sociais do prefeito vê o empenho do prefeito na divulgação dos feitos do governador e na busca de apoio dos eleitores.