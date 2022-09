Bushido se destaca em torneios de judô em São João

No último sábado, dia 17, aconteceu o Campeonato Paulista de Judô fase Regional Sub 15, 18 e adulto, em São João da Boa Vista. A Associação Bushido de Judô, comandada pelo sensei Daniel Garcia, participou com nove judocas e teve 100% de aproveitamento, conquistando sete medalhas de ouro e duas de prata.

Com o resultado, os judocas participantes se classificaram para o Inter Regional, que será realizado neste sábado, dia 24, em Santo Antônio da Posse. Os atletas que foram campeões em suas categorias foram Gérson Teixeira Neto, categoria adulto; Maria Eduarda de Lima Taú, categoria Sub 18; Beatriz Pessoa de Almeida Menossi, Sub 18; Vinícius Lohan Cândido Coelho, Sub 18; Alice Maria da Silva Oliveira, Sub 15; Lavínia Lopes Coelho, Sub 15 e Pedro Henrique de Lima Taú, Sub 15. As vice-campeãs foram Emanuelli Maria Urtado Porfírio, na Sub 15 e Geovana Cristina Urtado, Sub 18.

Copa

Logo após o Regional, no mesmo local, foi disputada a Copa Jita Kyoei de Judô, onde a equipe do Judô Bushido participou com número reduzido a 35 atletas, ganhou 16 medalhas de ouro, 8 medalhas de prata e 12 medalhas de bronze e na classificação geral, com 116 pontos, a equipe Bushido conquistou o troféu de campeã da Copa Jita Kyoei, superando equipes com números maiores de atletas, conforme destacou o sensei Daniel.

“Parabéns aos classificados para o Inter Regional, que classifica os medalhistas para a final do Paulista. Parabéns aos nossos judocas do Sub 09 ao Adulto, que fizeram uma belíssima participação na Copa Jita Kyoei, todos lutaram com muita garra e determinação e assim conseguimos o título de bicampeã da copa Jita Kyoei em São João”, destacou o sensei.

“Agradecimentos aos judocas que puderam participar, e levar o nome da Bushido no lugar mais alto do pódio, agradecimentos a todos da diretoria Bushido, aos pais e mães que acompanharam, torceram e sofreram na arquibancada, aos senseis Gabriel e Rafael Casagrande e Ériton Carvalho, a judoca Duda Fermoselli na arbitragem, aos oficiais técnicos, Fernando Menossi, Gerson Teixeira e Diego Colan, a Aline Guerrero pelos treinos com o pessoal do Sub 18, agradecimentos ao diretor de esportes, Luís Carlos e prefeito Amarildo Duzi Moraes pela parceria de sempre. Arigato gozaimasu”, agradeceu.