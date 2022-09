Casa Branca promove roda de conversa sobre saúde mental

Em homenagem ao Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, a Prefeitura de Casa Branca está realizando diversas ações de apoio e conscientização. Uma das ações aconteceu na terça-feira, dia 21, na Escola Técnica (Etec). Na oportunidade foi promovido um encontro destinado a adolescentes com a equipe multiprofissional da saúde municipal com uma roda de conversa para os jovens tirarem dúvidas sobre saúde mental.

A secretária municipal de Saúde, Carolina Vitti, fala sobre a importância dessa data. “É uma campanha para chamar atenção à importância desse tema e principalmente sobre a valorização da vida”, destaca. Ela também conta sobre a preocupação com os jovens, entre 15 e 29 anos, que segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) tem o suicídio como segunda principal causa de morte. Por isso, neste ano, a roda de conversa é destinada aos adolescentes. “Nós temos uma programação de Setembro Amarelo e são várias ações, essa é uma delas. Ela é promovida pela Secretaria de Saúde e pelos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e também estamos divulgando na rede oficial da Prefeitura”, acrescenta Carolina.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) cerca de 38 pessoas cometem suicídio todos os dias, totalizando em média de 14 mil mortes por ano apenas no Brasil. Por isso, a Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) criou em 2014 o mês de prevenção ao suicídio, o Setembro Amarelo. Esse mês também conta com o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, no dia 10 de setembro.