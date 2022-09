Clube Alveare abre suas portas em Vargem Grande do Sul

A família Périco Mascarin recebeu seus familiares e amigos para uma emocionante celebração que marcou a inauguração do Clube Alveare, no último domingo, dia 18 de setembro, em Vargem Grande do Sul.

Em uma linda manhã de sol, os convidados (que vestiam branco) foram recebidos para uma missa em ação de graças, celebrada pelo padre Aloisio Marques Silva, de São Sebastião da Grama, que cativou a todos com sua homilia tocante e muito lúcida, enfatizando a importância de se louvar a Deus, se dedicar ao próximo e do trabalho que beneficia toda uma comunidade.

Carla Mascarin, anfitriã da celebração, ao dar boas-vindas aos amigos, agradeceu a todos pela presença e falou sobre a importância daquele momento para a família, que tanto se dedicou para que aquele projeto se concretizasse, destacando a importância de cada um nessa nova jornada.

Ao final da cerimônia, Vinícius, primogênito da família e arquiteto responsável pelo projeto, não conteve a emoção ao falar aos presentes sobre o empreendimento que a família estava inaugurando, e sobre a importância de direcionar os esforços para aquilo que se pode oferecer ao próximo: “Já me é dado muito, e não estou falando de matéria, mas sim de bons sentimentos”, disse.

Vinícius destacou também a importância de se investir em Vargem. E mesmo com as pessoas questionando a decisão da família de empreender na cidade, construindo um espaço como o que foi inaugurado, ele é enfático em responder que a cidade não só merece o investimento, como também é preciso valorizar o que é vargengrandense. Ele agradeceu seus pais José Luís e Carla pelos ensinamentos recebidos e pelas oportunidades que lhe são proporcionadas, e agradeceu também à irmã Vitória, pelo companheirismo e cumplicidade.

Entre os presentes, estavam o prefeito Amarildo Duzi Moraes e a primeira-dama, Maria Aparecida, o vice-prefeito Celso Ribeiro e a esposa Micaela, a diretora da Cultura e Turismo, Márcia Iared, a vereadora Danutta Rosseto e demais autoridades. Compareceram também amigos da família vindos de Ribeirão Preto, Porto Ferreira, Casa Branca, Itobi, São João da Boa Vista, São Sebastião da Grama, São José do Rio Pardo, São Paulo e Goiânia (GO).

Beth Szafir, amiga da família e embaixadora da Casa Mascarin, empresa do Grupo Mascarin, também prestigiou a inauguração.

Ao final da celebração, o padre Aloísio abençoou a água que cada um recebeu junto das medalhinhas milagrosas de Nossa Senhora das Graças. Em seguida foi desatada a fita inaugural do Clube Alveare, e os 330 convidados que acompanharam a celebração, puderam conhecer o empreendimento.

“BUSCAI PRIMEIRO AS COISAS DE DEUS, O RESTO SERÁ DADO POR ACRÉSCIMO”

A frase que abre o convite da inauguração se fez presente em toda a cerimônia. Inaugurar o Clube Alveare com uma missa está diretamente relacionado à fé da família Périco Mascarin, que fez questão de enfatizar esse esteio em dois mosaicos expostos nas paredes do imóvel. Vinícius contou ainda que foram enterradas pela propriedade, dezenas de medalhinhas de Nossa Senhora das Graças (as mesmas ofertadas aos amigos), vindas diretamente do Santuário de Nossa Senhora das Graças, em Paris. Esse gesto foi inspirando na empresária Eliana Tranchesi (in memoriam), da saudosa Daslu, “Mulher de muita fé e de visão empreendedora”, destacou Vinícius.

O CLUBE ALVEARE

Localizado na esquina da Rua Major Antônio de Oliveira Fontão com a Rua São Pedro, a antiga propriedade da Família Abdalla deu lugar à uma casa pensada para ser um local de encontro e de exaltação à beleza, que abrigará todas as empresas da Família Périco Mascarin: Casa Mascarin (loja), Vinícius Mascarin (arquitetura), Vitória Mascarin (estética), Eccellenza (governança residencial), Périco&Mascarin (agronegócio) e também o recém-inaugurado Clube Alveare.

Não houve um convidado que ao sair da visita, não se sentiu tocado pela experiência oferecida pelos Mascarin, de proporcionar um espaço sofisticado e ao mesmo tempo acolhedor, em nossa cidade.

O CARINHO DOS AMIGOS



A família se diz surpresa e extremamente agradecida por todas as manifestações de carinho dos amigos. Entre flores, presentes e cartões, os mimos chegaram à casa da centena, e Vinícius fez questão de agradecer um por um, no Instagram. “É gratificante receber todas estas manifestações de afeto, e mostra o quanto as pessoas já entenderam que o Clube Alveare é a casa de Vargem Grande do Sul”, diz Vinícius.

O Bar Amarelo é um dos ambientes do Clube Alveare

UM LUGAR DE ENCONTROS

O Clube Alveare é um espaço para receber. Vinícius, com experiência no assunto, desenhou um espaço que possa comportar festas, jantares, coquetéis, reuniões, convenções, palestras etc. O convidado contará com toda a expertise e estrutura que a família Périco Mascarin pode oferecer, em um ambiente elegante capaz de enaltecer a experiência de quem ali vai estar.

Alveare, como explicou Vinícius, é a tradução da palavra colmeia em italiano, que remete não apenas à origem da família, mas também seus valores de trabalho e comunhão com a comunidade. A construção conta com alguns ambientes diferenciados, como a belíssima e aconchegante sala do piano, montada com todo o conforto de uma sala de estar; uma sala de jantar formal com mesa longa, claraboia e grandes lustres, para receber pequenos jantares; o salão principal, inspirado na Sala dos Espelhos, em Versailles; e o Bar Amarelo, voltado à experiências gastronômicas que conta com uma cozinha profissional completa para receber chefs renomados. Vinícius já adianta que os cursos e festas que oferecia antes em sua residência serão retomados em breve neste novo endereço, que conforme fez questão de enfatizar, contou com a contribuição de artistas de Vargem e região.

Estão distribuídas pela casa, porcelanas da Magé Guidi, de São João da Boa Vista, aquarelas das vargengrandenses Elisa Sbardelini, Lúcia Aliende e Ana Maria Gomes e um belíssimo quadro de pavão que foi encomendado à Dina Morandim e que está em destaque na sala do piano. Um detalhe especial é a imagem do Menino Jesus feito pelo santeiro Paulino Júnior, de Mariana (MG) e adquirido por Vinícius do acervo de um colecionador de Campo Grande (MS); o santo foi vestido pela sempre caprichosa Sandra Sbardelini, que contou com a generosidade de outras conterrâneas que forneceram tecido e aviamentos para a confecção dos trajes do Menino. A força da comunidade e da fé se fazendo presentes no Clube Alveare.

O GLAMOUR VOLTOU

Marcado para o dia 29 de setembro, o primeiro evento do Clube Alveare será em homenagem à Hebe Camargo. Será promovido um chá da tarde com a presença de Marcello Camargo, filho único da estrela e apresentador do programa “Café com Selinho”, que contará a verdadeira história da vida de sua mãe. Além disso estarão expostos no Clube, algumas roupas e objetos pessoais da Rainha da Televisão Brasileira.

Há tempos Vinícius vem dizendo que o glamour está voltando, e numa tarde de quinta-feira, tomar chá com as amigas em meio aos vestidos de Hebe Camargo, nos prova que, de fato, o glamour voltou.