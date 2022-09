Esportes realiza o 3º Festival de Mini-Handebol

O Departamento de Esportes e Lazer da Prefeitura de Vargem Grande do Sul, em parceria com os integrantes do projeto Atletas Nota 10, realizará o 3º Festival de Mini-Handebol, nesta segunda-feira, dia 26 de setembro, em comemoração ao aniversário de 148 anos de Vargem Grande do Sul. O festival será realizado no Centro Educacional Esportivo José Cortez, a partir das 13h.

Assim como nas edições anteriores, o Festival reunirá meninos e meninas do Projeto de Handebol e alunos do Projeto Atletas Nota 10. Além dos alunos, o Festival é aberto a todas as crianças de 5 a 10 anos que desejam participar.

O professor Juliano ressalta que o Mini-Handebol é muito fácil de aprender, é aberto a todas as crianças, mesmo para aquelas que nunca tenham vivenciado a modalidade. Esses Festivais visam incentivar a prática de atividade física por meio do Handebol e é um momento de integração entre os núcleos espalhados pela cidade.

As crianças que não são alunos dos projetos devem se inscrever diretamente no Departamento de Esportes e Lazer, mais informações pelo telefone 3641-2325 ou através do e-mail: grupo.esportes@vgsul.sp.gov.br.