Grama celebrou o Dia da Árvore com plantio de mudas

No dia 21 de setembro, quarta-feira, foi comemorado o Dia da Árvore. Para celebrar a data, a Coordenadoria de Meio Ambiente da prefeitura de São Sebastião da Grama realizou várias atividades com os alunos das escolas Ilda Anadão Rossi, Objetivo e Complexo Educacional.

A prefeitura fez a doação de mudas de ipê e de árvores frutíferas, que foram plantadas pelos alunos em diversos pontos da cidade. Os estudantes do Complexo Educacional, além do plantio, também participaram de aula ao ar livre com piquenique.

A Coordenadoria de Meio Ambiente agradeceu aos diretores, coordenadores e professores pelo apoio na realização das atividades.

Ainda durante a semana, no Complexo Educacional, os alunos participam das atividades de meio ambiente, como o cultivo da horta educativa.

Os próprios alunos plantam e cuidam das hortaliças e para ajudar na preparação da merenda, realizaram a doação das mesmas à Cozinha Piloto.