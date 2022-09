Maria Eduarda é campeã nacional mirim da ANTT

A amazona vargengrandense Maria Eduarda Ribeiro, 13 anos, confirmou seu favoritismo e foi campeã nacional mirim, no torneio da Associação Nacional dos Três Tambores (ANTT), que teve final disputada no último final de semana, durante o Jaguariúna Rodeo Festival.

Bisneta de Rubens Claro Ribeiro, o Rubão, um dos pioneiros da Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana, Maria Eduarda competiu na “Boots Horse Mirim”, ficando em 1º lugar e na categoria “Feminino Gold Race Organnac”, onde terminou em 9º lugar.



A Final Nacional do Circuito RAM ANTT, o principal campeonato de Três Tambores do Brasil voltou à arena do Jaguariúna Rodeo Festival, nos dias 16 e 17 de setembro, sendo um dos mais importantes e conhecidos do Brasil. O evento definiu as campeãs da Temporada 2021/2022 da Associação Nacional dos Três Tambores. Contando com a participação de mais de 400 competidoras, a temporada atual teve uma das disputas mais acirradas e equilibradas da história da ANTT classificando para a Final Nacional somente as melhores do ranking.



Maria Eduarda tem 13 anos. Aos 4 anos já desfilava na Romaria e começou a treinar para a prova dos três tambores, aos 9 anos. Ela relata que a vontade de competir no esporte foi despertada quando assistiu a final da ANTT de 2019/20, o que a levou a participar do torneio da ANTT 2021/2022, onde disputou 18 provas e conquistou bons resultados, como o vice-campeonato no Rodeio do Colorado (PR), e as vitórias nas etapas de Divinópolis (SP), na Eapic, em São João, e em Uberlândia (MG).

As finais

Sobre sua preparação para a realização das provas finais, Maria Eduarda contou à reportagem da Gazeta que tentou deixar sua égua bem calma, além de ficar tranquila e não se preocupar muito com as passagens finais pela arena. O seu esforço e dedicação a fez desempenhar as provas com muita segurança nas passadas, o que a colocou entre as finalistas.

A etapa final contou com as 10 melhores competidoras da Categoria Feminino na “Final Organnact Gold Race” e as cinco melhores competidoras da Categoria Mirim na “Final Boots Horse Mirim”. Cada competidora realizou três apresentações, uma na sexta-feira à noite, dia 16 e as outras duas competições no sábado, dia 17.



Em cada apresentação as competidoras receberam pontos de acordo com a sua colocação, que foram somados aos pontos acumulados durante a temporada e as competidoras que somaram mais pontos no geral, ao final dos dois dias de competições, foram declaradas campeãs nacionais de suas respectivas categorias. Assim, pela Categoria Mirim, a jovem amazona vargengrandense Maria Eduarda Ribeiro, que dominou toda a temporada, levou o título com o total de 1.100 pontos e marcando o melhor tempo da noite de sábado, com 16,404 segundos. O segundo lugar no campeonato ficou com Caroline Ghiraldelli.



A campeã falou à Gazeta sobre a conquista. “Ao longo do ano, eu percebi muitas mudanças em minha vida e percebi também uma grande evolução. Esse título para mim é muito importante e, com certeza, é algo que levarei com muito orgulho para o resto da minha vida. Eu estava bem tranquila, mas eu sabia que ainda não estava totalmente ganho. Eu estou muito feliz e grata, mas até agora não caiu a ficha totalmente”, confessou.



O título de Campeã Nacional Mirim foi somente o início de sua jornada. Maria Eduarda adiantou que pretende continuar disputando a prova dos três tambores, sendo o seu próximo desafio a categoria principal. A amazona aproveitou para ressaltar onde sua égua é cuidada e o local dos seus treinos, no Rancho Bisturi, e também agradecer a todos que sempre a ajudaram e a apoiaram direta ou indiretamente.