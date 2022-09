PAT de Vargem tem agora serviços online

Vargem Grande do Sul conta agora com os serviços digitais do Posto de Atendimento do Trabalhador (PAT) para a população. Por meio da plataforma ‘’Emprega – Vargem Grande do Sul’’, os moradores terão mais comodidade para acessar o que o PAT pode oferecer.

O novo serviço já está disponível e tem como objetivo facilitar a vida daqueles que buscam uma oportunidade de emprego, otimizando o tempo e os custos de transporte e deslocamento.

Desta forma para o internauta cadastrar seu currículo, atualizar seus dados ou se candidatar a uma vaga, não é mais necessário ir até o PAT, basta acessar o endereço eletrônico www.vgsul.sp.gov.br/empregavargemgrandedosul.

O atendimento presencial continua para as pessoas que precisarem, o serviço online é mais uma opção e uma nova ferramenta facilitadora, conforme explicou a prefeitura.

A sede do Posto de Atendimento ao Trabalhador de Vargem está instalada no prédio do PoupaTempo, à Rua Coronel Lúcio, nº 924, Centro. O funcionamento é das 9h às 17h, de segunda a sexta- feira.