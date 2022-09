PAT recebe alunos da escola Alexandre Fleming para orientação sobre a carteira de trabalho

O Departamento de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho da Prefeitura de Vargem Grande do Sul, através do Posto de Atendimento do Trabalhador (PAT), em parceria com a Escola Estadual Alexandre Fleming – Ensino Integral, na sexta-feira, dia 16, o projeto ‘‘Mundo Trabalho’’.

Os alunos matriculados no 2º ano do Ensino Médio, que fazem parte do projeto, são apresentados ao Mundo do Trabalho através da criação da Carteira de Trabalho, que agora é emitida virtualmente através de aplicativo. O projeto faz parte do currículo da matéria de Ciências Humanas.

A coordenadora do PAT, Kátia Regina Santiago, recebeu os alunos nas instalações do Poupatempo, realizou as orientações sobre a mudança da carteira física de trabalho para a exclusividade digital e ensinou como realizar a criação da carteira digital, com o auxílio da equipe.

Além disso, os alunos da escola estadual foram conscientizados em como realizar a atualização de um documento tão importante no mundo de trabalho, como a carteira. O Departamento de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho agradeceu a participação dos alunos nessa iniciativa.

Fotos: Prefeitura