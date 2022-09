Senac oferece cursos técnicos em Casa Branca

Mais três cursos para capacitação profissional e formação de pessoas para reinserção ou qualificação para o mercado de trabalho foram iniciados em Casa Branca. As aulas de especialização em Ciências Contábeis, Recursos Humanos e Organização de Eventos começaram na segunda-feira, dia 19.

São 90 alunos que se inscreveram para participar da capacitação oferecida pela Prefeitura em parceria com o Senac. Os alunos terão acesso a uma especialização do Senac sem qualquer custo com uma facilitadora do corpo de docentes da instituição.

A diretora de Desenvolvimento Econômico, Adriana Oleto, ressalta que trazer cursos alinhados às necessidades da cidade é uma determinação do prefeito, Marco César Aga, com objetivo de reduzir o desemprego e sanar o impacto socioeconômico da pandemia. “Estamos atentos à retomada da economia, então trazemos esses cursos para que as pessoas possam melhorar seu currículo e ter mais chance de ingressar no mercado de trabalho”, comentou Adriana.