Após anos de incertezas, empresários voltam a investir na cidade

Vargem Grande do Sul, fundada em 26 de setembro de 1874, comemora seus 148 anos de existência nesta segunda-feira, feriado municipal. A Gazeta de Vargem Grande nesta edição especial, faz uma pequena análise do desenvolvimento econômico da cidade, mostrando alguns investimentos que empresários estão realizando no município, depois do enfrentamento da Covid-19 que travou o crescimento do Brasil, com a cidade e seus empreendedores também sentindo o impacto da pandemia que começa a dar sinais de ter chegado ao fim.

Pelo Índice da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) de Desenvolvimento Municipal (IFDM), que é um estudo que acompanha anualmente o desenvolvimento socioeconômico de todos os mais de cinco mil municípios brasileiros em três áreas de atuação, como emprego e renda, educação e saúde, Vargem Grande do Sul ocupa a 927 posição dentre os 5.568 municípios brasileiros, estando em 319 lugar entre os 645 municípios do Estado de São Paulo.

Numa pontuação de 0 a 1, o município está com o índice de 0,7629, considerado de Desenvolvimento Moderado no trabalho realizado pela Firjan no ano de 2016 e divulgado em 2018, o mais recente. É onde se situam mais de 50% dos municípios brasileiros, logo abaixo dos municípios considerados de Alto Desenvolvimento, que pontuam acima de 0,8, como é o caso de São João da Boa Vista, que pontuou 0,841; São José do Rio Pardo, 0,8300 e Espírito Santo do Pinhal 0,8099.

Com uma população de 43.368 pessoas, segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2021, a cidade também tem seus problemas, sendo o desemprego um dos mais relevantes. Em 2022, o desemprego no Brasil chegou a 9,3% no segundo trimestre, atingindo cerca de 10 milhões de brasileiros. Vargem também deve beirar estes índices de desemprego, embora não se tenha nenhum levantamento oficial sobre esta questão.

Empresários estão confiantes

Basta dar uma volta pela cidade para notar vários investimentos que os empresários locais estão fazendo. Para quem estava lutando com enormes dificuldades para sair da estagnação gerada pela pandemia desde 2019, há sinais de que a situação econômica do município pode estar começando a mudar.

O mesmo acontece no país, que apesar dos números difíceis que ostenta na questão de desenvolvimento, o governo trabalha com uma estimativa para 2022 de um aumento do Produto Interno Bruto (PIB), soma dos bens e dos serviços produzidos no país) de 2,7%, reflexo do aumento do emprego, do desempenho do setor de serviços e da elevação da taxa de investimento.

É o caso por exemplo, da Grampac Industrial, uma das maiores empresas de Vargem Grande do Sul, instalada em uma área de 51 mil metros quadrados e contando com um parque fabril de 12 mil metros quadrados, conforme consta no seu site junto à internet.

Quem passa pela rodovia SP-215, na altura do quilômetro 34, em frente ao Jardim Santa Marta, pode observar a construção de novos galpões que a empresa está fazendo ao lado da sua sede principal. Trata-se de um galpão industrial, cuja obra total é de 8.895,51 metros quadrados, que vai se somar ao parque fabril já existente.

Há mais de 30 anos produzindo fixadores industriais e uma das empresas que mais emprega em Vargem Grande do Sul, a Grampac aposta no desenvolvimento da cidade e está investindo no aumento da sua produção e certamente deverá contratar mais funcionários depois das instalações prontas.