Profit já está empregando mais de 50 funcionários

O proprietário da empresa Sports Nutri Indústria, Comércio e Importação Ltda, Paulo Sérgio Dei Agnoli, está contente com os investimentos que realizou no Distrito Industrial José Aparecido da Fonseca-Tota. Dona da marca Profit Laboratórios, a empresa produz suplementos alimentares e é uma das líderes do mercado.

Beneficiada com a Lei Municipal nº 4.132/17, elaborada na gestão do então diretor de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho, Tadeu Fernando Ligabue, que permite que empresas que estavam em situação de não cumprimento da lei de doação, uma vez justificada, pudessem passar as instalações que construíram para novos investidores, recebendo o valor que investiram no imóvel do novo proprietário, Paulo Sérgio saiu de São João da Boa Vista, adquiriu o prédio no Distrito Industrial e instalou sua empresa em Vargem Grande do Sul, onde começou a operar há pouco mais de um mês.

Na entrevista que concedeu à Gazeta de Vargem Grande, Paulo falou dos investimentos que fez para adequar sua nova indústria, cerca de R$ 4 milhões, com a compra de novas máquinas, reforma e ampliação do barracão, que passou de 1.400 metros quadrados para 3.100 metros quadrados, com a construção de restaurante, escritório e o acabamento que a lei exige por se tratar de empresa do ramo de alimentação.

Com cerca de 50 funcionários em atividade, ele está expandindo sua produção e contratando mais colaboradores. Afirmou ao jornal que está feliz com os investimentos realizados em Vargem Grande do Sul, que é uma realização pessoal construir sua nova fábrica, pois até então pagava aluguel.

“Fiz um investimento alto, apostei na valorização da empresa, a estrutura ficou bem melhor, a produtividade aumentou e o fluxo de produção ficou excelente, agilizando a entrega aos clientes, valeu a pena”, disse o empresário.

Vendendo para todo o Brasil, o carro forte da empresa são os produtos à base de proteína, creatinina, aminoácidos, vitaminas e um grande sortimento de outros produtos hoje muito utilizados pelos consumidores brasileiros. Basta acessar o site da empresa, para o consumidor se deparar com uma vasta gama de produtos para sua suplementação alimentar.

A maior porcentagem das vendas, cerca de 60%, é através do sistema online, sendo que seus melhores clientes estão no Mercado Livre. Também tem um grande número de vendedores que realizam as negociações nas lojas físicas. Com o sucesso do seu empreendimento, ele já pensa em ampliar a empresa, fazendo um novo barracão, pois trabalha com muitas embalagens para despachar seus produtos e estas ocupam muito espaço.

Comentando sobre o momento atual, afirmou que o mercado está bom e que durante a pandemia, houve uma queda nas vendas, mas usando da criatividade, Paulo lançou no mercado uma linha de produtos, a Clinical Lab, com vários tipos de vitaminas para ajudar na imunização contra a Covid-19, que foi um sucesso de vendas, segundo o empresário, ajudando a superar o difícil momento que a maioria das empresas brasileiras vivenciaram.

A linha de produção é toda automatizada e 50 pessoas trabalham na Profit

Barracão recebeu um investimento de R$ 4 milhões