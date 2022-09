Antigo prédio do Hotel Municipal está sendo revitalizado

Um dos maiores empresários de Vargem Grande do Sul, José Luiz Morandin é sócio proprietário das empresas Morandin, representadas por cinco indústrias focadas no setor cerâmico e no aço para construção civil, com destaque para a Morandin Ferragens Industrial e Comercial Ltda. que produz ferragem armada sob medida, com o grupo empregando cerca de 300 colaboradores com registro em carteira.



É dele também o prédio do antigo hotel municipal localizado no Centro da cidade, na esquina da Praça Capitão João Pinto Fontão com a Rua Santana, adquirido da prefeitura municipal por volta de 2007, cuja reforma começou em 2021 e deve ficar pronta em junho do ano que vem.



O prédio com mais de 1.700 metros quadrados mudará de finalidade, segundo o industrial, passando depois de prontas as reformas a oferecer mais de 30 pontos comerciais a serem alugados para quem quiser montar escritórios ou outras atividades de prestação de serviço nos seus pavimentos superiores. Na parte térrea, a reforma contemplará mais espaços comerciais. “O prédio está sendo reformado para atender todas as normas de segurança, com a instalação de um elevador que atenderá também as pessoas que precisam de fácil acessibilidade”, comentou.

O projeto arquitetônico da obra é de Marcela Ligabue Cacholla e o gerenciamento da obra é da DAC Engenharia. É um investimento grande que o empresário está fazendo no local, que vai dar um novo visual ao prédio, revitalizando o Centro da cidade e atende uma demanda para as pessoas que queiram se instalar no principal local de comércio de Vargem.



Falando sobre investimento no município, quando a cidade comemora seus 148 anos de fundação, José Luiz Morandin disse que Vargem conta com uma força grande de seu empresariado. “O povo é pujante, vale a pena empreender aqui, a cidade não para de crescer, sempre atraindo pessoas para trabalhar e investir”, disse. Citou que Vargem é formada por um grande número de pequenas e médias empresas que somadas dá uma boa estabilidade para a economia local. “Esta é a força do município, a soma das pequenas e médias empresas que geram muito trabalho e renda para os seus munícipes”, afirmou