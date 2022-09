Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Faleceu Luís Carlos da Silva, conhecido como Luizão Eletricista, aos 58 anos de idade, no dia 20 de setembro. Deixou os filhos Nágila e Bruno; o genro Pontiarello e a nora Maíra; os netos Fábio, Sophie, João, Maria, João Vitor, Miguel e Maya; os irmãos Dito, Francisco, Cleide, Cidinha e Carlinhos. Foi sepultado no dia 20 de setembro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Marcos Gutierres, aos 54 anos de idade, no dia 20 de setembro. Deixou a mãe Maria de Paula; os irmãos Sérgio, Vera, Madai e Ana Paula; e o filho Marcelo. Foi sepultado no dia 20 de setembro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu José Rodrigues Monsões, conhecido como Polaco, aos 60 anos de idade, no dia 20 de setembro. Deixou a esposa Dirce. Foi sepultado no dia 21 de setembro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Sebastião Anadão, aos 79 anos de idade, nesta quinta-feira, dia 22 de setembro. Sebastião trabalhou muitos anos no Banco Comércio Indústria, era aposentado e deixou a esposa Célia Fonseca Anadão; os filhos, Kênia e Luciano; o genro Carlos; a nora Renata; e os netos Gabriel e Marina. Foi sepultado no dia 22 de setembro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu João Coelho, aos 75 anos de idade, no dia 22 de setembro. Deixou a esposa Nilva Lucineia Chimichak Coelho; as filhas Nilva, Luciane, Neiva e Alessandra; os netos João, Nicolas, José e Clara. Foi sepultado no dia 22 de setembro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Maria José de Godoy, aos 80 anos de idade, no dia 22 de setembro. Solteira, deixou o irmão Paulo Celso; e os sobrinhos Paulo Renato e Cláudia. Foi sepultada no dia 23 de setembro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Paulo Wilson Cruz Sartori, aos 86 anos de idade, no dia 23 de setembro. Paulo era bancário aposentado, trabalhou por muitos anos no banco Itaú; deixou a esposa Madalena; os filhos Fernanda e Paulo; o genro Alex Fabiano; a nora Elaine; os netos Felipe e Rafael; o bisneto Pedro; irmãos e sobrinhos. Seu sepultamento acontece neste sábado, dia 24 de setembro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Mônica Castilho, aos 55 anos de idade, no dia 23 de setembro. Mônica era filha da ex-vereadora Neide Fonseca Castilho e Zaqueu Castilho – já falecido, era funcionária pública municipal, técnica em enfermagem; deixou a irmã Flávia. Seu sepultamento acontecerá neste sábado, dia 24 de setembro, no Cemitério da Saudade.

Falecimentos em São Sebastião da Grama

Faleceu Maria da Costa, aos 66 anos de idade, no dia 08 de setembro, em São Paulo. Foi sepultada no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu João Batista Alves, aos 62 anos de idade, no dia 10 de setembro, em Mococa. Foi sepultado no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Virgulino Brandão, aos 81 anos de idade, no dia 18 de setembro. Foi sepultado no dia 18 de setembro, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu Ednalva Maria de Lima, aos 44 anos de idade, em São Carlos, no dia 18 de setembro. Foi sepultada no dia 18 de setembro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Gonçalo Sfarcin, aos 73 anos de idade, no dia 17 de setembro. Foi sepultado no dia 18 de setembro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Esméria Firmiano Barioni, aos 72 anos de idade, no dia 23 de setembro. Deixa os filhos Ademir, Elaine e Amarildo. Foi sepultada no dia 23 de setembro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Falecimento em Divinolândia

Faleceu Márcia Regina Cunico Mengali, aos 51 anos de idade, no dia 19 de setembro. Deixou a mãe Maria; o marido Guido Aparecido Mengali, os filhos Isabela, Igor e Vitória; o neto Miguel; irmãos e sobrinhos. Foi sepultada no dia 20 de setembro, no Cemitério Municipal de Divinolândia.

