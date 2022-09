Gazeta participa de encontro com alunos da Escola Padre Donizetti

Como é feito um jornal? Como era feito antigamente, quando não havia Internet ou telefone? Como é elaborada uma reportagem? Para explicar um pouco mais sobre como funciona um jornal, a escola Padre Donizetti convidou a Gazeta de Vargem Grande para um bate-papo com duas turmas do 4º ano nesta semana.

A editora da Gazeta de Vargem Grande, Lígia de Paiva Ligabue, atendeu ao convite e na segunda-feira, dia 19, levou uma apresentação que foi exibida para os alunos do 4º ano A, no período da manhã e também para a turma do 4º ano B, no período da tarde.

A garotada pode aprender sobre o planejamento de uma edição, sobre jornalismo impresso, de rádio, TV e on-line, sobre como são decididos os assuntos que serão tratados em cada edição, como o jornal é montado, como ele é impresso e como é importante o papel da imprensa para a sociedade.

Os alunos se mostraram impressionados com a evolução da tecnologia de impressão, desde os primeiros impressos em tipografia, até as modernas impressoras rotativas, que fazem milhares de jornais por hora.

Também fizeram muitas perguntas e ao final, puderam folhear os cadernos que guardam as edições antigas da Gazeta, que neste dia 26 de setembro completa 41 anos circulando em Vargem, como as dos anos 2011 e 2012, levados por Lígia para serem mostrados aos alunos. Além das fotos e manchetes do ano em que a maioria deles nasceram, os alunos se divertiram analisando os preços exibidos nas publicidades de supermercados na época, se admirando que uma garrafa de dois litros de Coca-Cola ficava na faixa dos R$ 3,50.

Na prática

Para mostrar como a Internet facilitou o trabalho da divulgação de notícias, Lígia entrevistou alunos e postou fotos e o resultado da entrevista na página da Gazeta no Facebook, que os alunos puderam ver na hora o resultado.

Os entrevistados falaram sobre o que mais gostaram de aprender sobre a exposição. O aluno Matheus Gabryel Ribeiro da Silva, 9 anos, falou que achou legal aprender como se faz um jornal. Já a aluna Maria Luiza Bueno Arnaldo, 10 anos, falou que gostou de saber como era feito o jornal antigamente e como ele é feito agora.

A aluna Maria Vitória dos Santos Machado, 9 anos, acho interessante conhecer como o jornal é feito e avaliou que a parte de escrever as reportagens deve ser a mais difícil. Henrique Augusto da Cunha, 10 anos, achou mais legal saber sobre a impressão do jornal e como ela é feita com todas as cores e imagens.

As professoras também não escaparam e foram entrevistadas para as postagens. A professora Ana Maria Otero, do 4º ano A, explicou que a visita da Gazeta se trata de um projeto dos 4° anos da escola para explicar aos alunos como funciona um jornal e posteriormente, eles irão elaborar um jornalzinho da escola. A professora Patrícia Borges Bertholucci Santamarina, do 4º ano B, também falou sobre o projeto, acrescentando que convidar a Gazeta teve como objetivo saber mais sobre esse processo junto com profissionais que trabalham há muito tempo com isso.