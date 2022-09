Lunayma constrói loja própria, que deve ser inaugurada em breve

Uma rede com forte atuação em toda região, a Lunayma Magazine inaugurou sua loja em Vargem Grande do Sul em um imóvel alugado em dezembro de 2018. O sucesso na cidade foi certo e neste ano, a Lunayma deve inaugurar uma ampla loja em prédio próprio construído na Avenida Regato, próximo à Praça Capitão João Pinto Fontão, um ponto bastante valorizado no comércio da cidade.



A rede Lunayma Magazine é de propriedade de Mariana Haddad, seu marido Heitor Soares e seu pai Naief Haddad Neto. Há mais de 30 anos no mercado, as lojas Lunayma já estão presentes em Divinolândia, São Sebastião da Grama e Caconde. Em Divinolândia, primeira cidade da rede, a Lunayma também mantém um outlet.



Em entrevista à Gazeta de Vargem Grande, Naief falou sobre a obra que chama a atenção de quem passa pelo local. “Na verdade, ali era uma casa antiga de Vargem Grande do Sul, estava fechada já algum tempo e foi adquirida por nós. Tivemos que demoli-la totalmente e deixamos o terreno limpo. Houve uma escavação também para que pudéssemos fazer a parte do depósito, que seria o subsolo”, explicou.



A construção do prédio levou mais ou menos um ano e sete meses. “Foi uma obra diferenciada, feita totalmente com estrutura metálica. Isso é uma coisa que a gente está acostumado a fazer nas nossas lojas, então ela é uma construção mais rápida, com um vão livre muito grande, o pé direito bem alto”, comentou. “A ideia foi fazer um prédio moderno e que desse um conforto muito grande aos nossos clientes”, explicou o empresário.



De acordo com Naief, a inauguração deve ocorrer nas próximas semanas. “Estamos aguardando os últimos trâmites burocráticos, como a aprovação dos Bombeiros”, disse. “A inauguração provavelmente acontece ou no finalzinho deste mês ou no começo do mês de outubro”, contou.

Em seu endereço atual, na rua Quinzinho Otávio, a Lunayma conta com sete funcionários e a expectativa é aumentar a equipe para 13 integrantes na nova loja.



Perguntado sobre qual o investimento total na obra, entre comprar o terreno, demolir o imóvel antigo, fazer a fundação e construir o novo prédio, Naief comentou que ainda não foram fechados os gastos. “Mas foram alguns milhões de reais que nós estamos investindo”, adiantou.

Potencial

“E por que investir em Vargem Grande do Sul? Exatamente pelo potencial que nós sentimos na cidade. Vargem é uma cidade dinâmica, um município com grande expansão populacional, quem anda pela cidade, nos bairros, nota um grande movimento. Temos uma impressão muito boa e já estamos aí há esses anos na cidade e a Lunayma só tem crescido o volume de vendas, tem sido muito bem aceita pela população”, observou. “E nós temos aí um carinho muito especial pela administração da cidade, o prefeito municipal é amigo pessoal meu, o Amarildo. Então a gente sente que ele tem uma administração muito positiva e isso faz com que a gente acredite na cidade e com um prazer enorme fizemos essa loja nesse padrão”, comentou Naief, que foi prefeito em Divinolândia na última administração.

Sobre as expectativas com relação às novas instalações, ele ponderou que o futuro é uma promessa. “É um investimento que nós esperamos que possa ter um retorno muito positivo. A Lunayma está oferecendo para a população uma loja muito bem montada, com bastante conforto. É um prédio feito exclusivamente para a loja, que vai dar um conforto muito grande, com ar condicionado, estacionamento na frente para os clientes e toda a infraestrutura necessária, com aprovação do Corpo de Bombeiros. Enfim, é uma loja feita para atender a todo o público de Vargem Grande”, disse.



“Nós temos uma variedade enorme de mercadorias, trabalhamos com calçados para toda a família, adulto, infantil, masculino, feminino. Nós trabalhamos com cama, mesa e banho. Trabalhamos com confecções também para toda a família, a confecção feminina com várias marcas de qualidade, confecção masculina e confecção infantil também de várias marcas. E temos também a linha de malas, a linha de perfumes. Enfim, é um magazine bastante completo, temos também material da área esportiva, uma loja bastante completa, então a pessoa vai, com certeza, poder encontrar ali aquilo que ela procura: artigos de qualidade e preços justos, porque nós temos cinco lojas, então compramos diretamente das fábricas e tem o mesmo preço das grandes redes e grandes lojas do mercado”, detalhou o empresário.



Ele ainda destacou que a Lunayma oferece crediário próprio, além da venda através de cartões de crédito e parcelamento em até dez vezes. “Enfim, tem todas as coisas que podem facilitar a compra para os nossos clientes. É uma loja familiar, não é nenhum grupo de fora, são todos os proprietários mesmos que dirigem a loja e que contam aí com a colaboração dos nossos funcionários”, finalizou.