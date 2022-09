Nova loja do Supermercado Ideal deve ficar pronta em 2023

Quem passa pela Via Expressa Antônio Bolonha, esquina com a Av. Alice Buosi poderá ver dentro de alguns dias, as colunas da nova loja do Supermercado Ideal sendo erguidas no local. O Grupo Ideal de supermercados está presente em cinco cidades da região, possuindo seis lojas e empregando cerca de 350 funcionários diretos e deve investir mais de R$ 10 milhões na construção de sua mais moderna loja em Vargem Grande do Sul.

Em dezembro de 2020, o jornal Gazeta de Vargem Grande fez uma extensa matéria sobre o empreendimento ao entrevistar o sócio da empresa, Mário Lúcio Malaguti. Esta semana o jornal voltou a entrevistar o empresário que falou a respeito da construção da obra.

O terreno onde será a nova loja tem 10.000 metros quadrados e a construção será de aproximadamente 5.000 metros quadrados, sendo o restante para estacionamento. O projeto arquitetônico é da arquiteta Marcela Ligabue Cacholla e o gerenciamento da obra é da empresa DAC Engenharia.

Destinado a ser o maior supermercado da rede Ideal e também do município de Vargem Grande do Sul, depois de pronto, a nova loja deverá empregar cerca de cem pessoas. Segundo comentou Mário à Gazeta, a expectativa é de conclusão no primeiro semestre de 2023. “Estamos trabalhando para que possamos inaugurar num período de 6 a 8 meses”, disse. Depois de pronta, a nova loja deverá empregar mais cinquenta pessoas, elevando o total de funcionários para mais de cem.

Aposta em Vargem

Indagado pela reportagem sobre o que motiva o Grupo Ideal a investir em Vargem Grande do Sul, o empresário elencou alguns motivos. “Em primeiro lugar, estamos no ramo de supermercados já há 25 anos e temos sempre em mente oferecer o melhor para nossos clientes e também para a equipe que trabalha com a gente, desde nossos fornecedores, prestadores de serviços e nossos colaboradores. E você só consegue isso evoluindo para o que tem de mais moderno e prático no mercado em termos de equipamentos, além é claro do novo prédio”, explicou.

“Além disso, a família Malaguti está em Vargem desde 1976 e temos gratidão a esta cidade pela maneira como fomos acolhidos aqui e tudo que pudemos desenvolver em nossas vidas juntos a Vargem Grande do Sul. Então, esse empreendimento vem como nossa contribuição para melhorar ainda mais o desenvolvimento de Vargem”, afirmou.

“Por fim, hoje atuamos em cinco cidades da região e vemos Vargem Grande do Sul sim com grande potencial de crescimento, também por isso estamos investindo aqui. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer primeiramente a Deus, a todos os nossos clientes e amigos de Vargem e região porque sem eles isso não seria possível”, disse Mário.

Mário Malaguti acompanha a obra da nova loja do Ideal. Foto: Reportagem

Grupo

A loja do Supermercado Ideal de Vargem Grande do Sul foi inaugurada em 2002 e atualmente está localizada na Rua Cap. Berlarmino Rodrigues Peres, no Centro, empregando cerca de 60 funcionários.

O grupo foi fundado em 1997 e adquiriu sua primeira loja na cidade de Casa Branca, onde está a matriz do empreendimento que possui também um Centro de Distribuição em Vargem Grande e um sítio localizado em Itobi, onde planta produtos para os supermercados. As outras lojas estão em São José do Rio Pardo, São Sebastião da Grama e Divinolândia. De propriedade da Família Malaguti, hoje são quatro os sócios do grupo, os irmãos Acácio, Paulo e Mário e também o sobrinho Adilson Malaguti e tem planos de no futuro expandir para mais cidades da região.