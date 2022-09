Empresários que apostam no potencial de Vargem Grande

Nesta edição, a Gazeta está circulando com uma reportagem especial abordando a retomada de investimento de vários empresários na cidade. São ampliações de indústrias, novos parques fabris que passaram a funcionar no município, novos empreendimentos que vão gerar mais postos de trabalho e também a melhoria na contribuição de impostos, fazendo toda a economia da cidade girar.

Neste contexto, um empreendimento em construção na avenida Teotônio Vilela é um exemplo muito bom sobre pessoas visionárias que apostam no potencial de Vargem Grande do Sul. Ali nas proximidades da Escola Técnica (Etec), uma grande obra está em execução desde o ano passado. Se trata de um imóvel comercial que será disponibilizado para locação.

Acreditando em Vargem, o casal Domingos Marchetti Rios e Ana Maria Galrão Rios começou a construção do imóvel que tinha uma área inicial de 750 metros quadrados e foi expandido para 1.500 metros quadrados de área construída, além de um amplo estacionamento. O imóvel pode ser destinado para diversos segmentos, como abrigar um supermercado, uma concessionária de automóveis, por exemplo.

E por mais que ainda esteja em construção, empresários interessados em alugar o imóvel já entraram em contato com os proprietários, mas ainda não há uma definição de que negócio será ali instalado e as negociações seguem abertas. O imóvel, que tem projeto arquitetônico de Marcela Ligabue Cacholla e gerenciamento de obra da DAC Engenharia, com o engenheiro civil Rafael Ligabue Cacholla, deve estar pronto em meados de 2023.

A família Rios ainda possui duas áreas ao lado, onde pretende construir mais um ou dois imóveis para empresas que querem investir em um ponto bastante privilegiado, às margens da SP-215 e próximo à SP-344. A família inclusive sempre investiu e acreditou em Vargem. Era deles o loteamento que originou o bairro Jardim Novo Mundo e também o terreno que foi desapropriado pela prefeitura para a construção da Etec, processo que correu sem contestação judicial de valores, uma vez que acreditaram no potencial da unidade de Educação e nos benefícios que traria para o desenvolvimento da cidade.