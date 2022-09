Adolescente de 15 anos sofre agressão após sair da escola

Na terça-feira, dia 20, um adolescente de 15 anos foi agredido por um grupo de cerca de seis rapazes após sair da escola, por volta das 16h15. A agressão teve início enquanto o garoto ia para casa.

Ao sair da aula, o jovem percebeu que o pneu de sua bicicleta estava furado e foi embora caminhando. Pouco depois, viu um grupo de rapazes que diziam que iriam bater em alguém. Ele continuou caminhando até que percebeu que os rapazes o acompanhavam.

O garoto andou por alguns quarteirões e realizou uma chamada para a Polícia Militar, sendo informado que uma viatura iria ao local. Os rapazes se aproximaram e o derrubaram no chão. Ao levantar, ele foi agredido com socos e chutes, ficando com um corte nos lábios e escoriações pelo corpo.

A vítima acredita que havia cerca de seis rapazes e informa que muitos estudantes se aglomeraram para ver o que ocorria e, devido à confusão e às agressões, não conseguiu visualizar ao certo quem seriam os rapazes, conhecendo apenas dois deles pelos nomes, que estudam na mesma escola que ele.

O garoto informou que as agressões foram motivadas pelo seu envolvimento amoroso com uma menina conhecida de um dos rapazes. Após o término das agressões, ele voltou para a escola, onde compareceram policiais militares e registraram ocorrência, porém, o grupo já havia deixado o local.

A vítima compareceu na Delegacia de Polícia Civil junto ao seu pai para realização de boletim de ocorrência. O jovem informou que teve acesso a vídeos do momento da agressão que circularam nas redes sociais.