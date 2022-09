Adolescente foi pego com drogas na Cohab 5

No domingo, dia 18, a Polícia Militar apreendeu um adolescente com drogas na Cohab 5, por volta das 18h. A equipe do cabo Amauri e soldado Prado estava a caminho para atender uma ocorrência de agressão no apoio da equipe do cabo Querino e soldado Márcio, quando viu um rapaz de camiseta branca saindo de uma casa na Rua Luís Paschoal Cachola.

O rapaz trazia em uma das mãos uma meia. Ele foi abordado pelas equipes e na busca pessoal, foi encontrado um celular em seu bolso e na meia que trazia em sua mão foram localizadas três porções grandes e uma menor de maconha, todas embaladas, prontas para venda. Dentro da meia também tinha uma tesoura aparentemente com resquícios da droga e várias embalagens já recortadas.

Ele foi questionado e informalmente disse que a droga localizada era de sua propriedade e destinada à venda. O seu pai foi informado e acompanhou a abordagem.

Ele disse já saber que seu filho está envolvido com o tráfico de drogas e relatou ainda que dias atrás achou entorpecente no quarto de seu filho e jogou fora. O pai pediu para a equipe vistoriar a casa, sendo localizado apenas R$ 74,00, que o adolescente disse ser da venda de drogas.

O adolescente foi encaminhado ao Plantão Policial de São João da Boa Vista, onde o delegado ratificou o ato infracional de tráfico de drogas e liberou o adolescente ao término da lavratura do boletim de ocorrência.