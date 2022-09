Assinado convênio de R$ 3,6 milhões para o Hospital de Caridade

Nesta semana, o prefeito Amarildo Duzi Moraes e o provedor do Hospital de Caidade de Vargem Grande do Sul, Jair Gabricho, assinaram um convênio para o maior repasse da história do município à entidade, conforme destacou o chefe do Executivo em sua página no Facebook.

Serão R$ 3,6 milhões em 12 parcelas de R$ 300 mil mensais, para o pagamento de prestação de serviços hospitalares aos moradores. “Com muito trabalho e ajuda de todos vamos recuperando nosso hospital. Nossos agradecimentos a Provedoria e colaboradores”, destacou Amarildo.