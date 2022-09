Carro furtado há mais de 10 anos em São Paulo foi recuperado pela GCM

A equipe da Guarda Civil Municipal recuperou, na noite de domingo, dia 18, um carro produto de furto durante patrulhamento do subinspetor Charles e do GCM Rafael.

Eles viram um veículo estacionado próximo ao Cartório Eleitoral e, por se tratar de um veículo com emplacamento de São Paulo, a equipe resolveu pesquisar seus dados, sendo constatado que o carro havia sido furtado no dia 30 de junho de 2012, em São Paulo.

Enquanto os GCMs verificavam o veículo, um rapaz apareceu na esquina e, ao ver a viatura, tentou desviar o seu trajeto, sendo abordado. Ao ser questionado, ele afirmou que era proprietário do veículo e alegou que não sabia que o veículo era produto de furto, informando que o comprou há três meses.

O rapaz foi encaminhado à Delegacia de São João da Boa Vista e o rapaz será indicado pelo artigo 180, que trata sobre adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime. Segundo consta, ele prestou esclarecimentos e foi liberado.