Corpo de mulher é encontrado mutilado em terreno de Mogi Guaçu

Uma mulher foi encontrada morta e com partes do corpo mutiladas em um terreno, em Mogi Guaçu, na quarta-feira, dia 21. A vítima foi identificada como Ohana Karolin, de 35 anos. Ela estava com o ventre aberto e as partes íntimas mutiladas. Segundo o Portal da Cidade, de Mogi Guaçu, familiares de Ohana disseram que ela estaria grávida de 7 meses, o que ainda não foi confirmado pelas autoridades.

O crime teria ocorrido na noite de terça-feira, dia 21, com o corpo sendo desovado em um campo arado na Zona Leste da cidade, próximo ao Monte Canaã. Um homem que seguia para o emprego encontrou o corpo pela manhã e acionou as autoridades. De acordo com a Secretária de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), a Guarda Municipal de Mogi Guaçu foi chamada para atender a ocorrência. A vítima foi encontrada caída, já sem vida. Ao lado do corpo, os guardas encontraram um short, um par de chinelos e moedas. Ela vestia apenas uma camiseta.

O reconhecimento do corpo foi feito pelo ex-marido da vítima, que teve três filhos com ela. A Polícia Civil investiga o caso para apurar as causas do homicídio. De acordo com o Portal da Cidade, o corpo apresentava cortes profundos e alguns órgãos chegaram a ser retirados da cavidade abdominal. Ela também teve os seios e a genitália amputados. Ohara ainda apresentava marcas de estrangulamento no pescoço que, provavelmente, foi a causa da morte. Por ter sido desovada naquele local, o Instituto de Criminalística da Polícia Científica não encontrou os órgãos retirados do corpo e nem o suposto feto. O caso foi registrado como homicídio na Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Mogi Guaçu. Foram solicitados exames ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML).

O Portal da Cidade informou ainda que Ohana estava em situação de rua, ou seja, não morava mais na casa da família, no Residencial Pantanal e seria dependente química. O corpo da mulher foi entregue à família pelo IML (Instituto Médico Legal) e foi sepultado na tarde de quinta-feira, dia 22.