Furtou bicicleta e foi pego em flagrante pela Polícia Civil

Na quinta-feira, dia 22, a Polícia Civil prendeu um rapaz em flagrante após furtar uma bicicleta no Jardim Ferri. Na ocasião, os policiais civis e o delegado Antônio Carlos Pereira Júnior realizavam buscas a fim de cumprir mandados de prisão em aberto, quando foram acionados e informados do furto.

A vítima relatou que sua bicicleta foi furtada do interior de sua residência. Ela informou aos policiais o apelido do suspeito e disse que ele havia entrado em sua residência, com sua permissão, para beber água e acabou subtraindo o seu pertence.

Pelos dados fornecidos pela vítima, os policiais civis desconfiaram de um rapaz conhecido nos meios policiais com esse mesmo apelido. Com a descrição da bicicleta, foi feita uma busca pelo Jardim Dolores, onde o rapaz foi encontrado conduzindo a bike.

No momento em que foi abordado, ele fugiu, sendo contido alguns quarteirões à frente. A bicicleta foi apreendida e devolvida à vítima que estava na Delegacia de Polícia Civil. O preso foi encaminhado à Cadeia Pública de São João da Boa Vista, uma vez que não pagou a fiança.