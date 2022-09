Hoje é dia de agradecer!

Márcia Iared

Parabéns a todos que, de alguma forma, colaboraram para que a grande Festa das Nações 2022 acontecesse conforme o planejado.

Divido com todos os cumprimentos que, diariamente, temos recebido pelos lugares que passamos. Este evento que tem maior participação popular, possui uma longa história e depende de um grande número de pessoas que a ela se dedicam.

Agradecimento especial à nossa valorosa e pequena equipe administrativa da Cultura, tão bem representada aqui pela nossa assessora Lurdinha Carril Cagnoni Dutra.

Agradecer também, ao Grupo de Danças da Cultura produzido e coordenado pela competente e sempre parceira Cristina Sbardelini Peres, que por meses produziu e trabalhou no aprimoramento das coreografias.

Agradecer ainda, ao nosso competente Grupo Musical coordenado por Lucas Buzato e Diana Rodrigues pelo enorme desafio tão bem executado nesta edição da festa. E a pessoa do Juninho, agradecemos pelo empenho da equipe do som e iluminação.

Agradecemos enfim, a todos os Departamentos da Prefeitura que se envolveram no tão amplo e complexo trabalho para que esta festa pudesse acontecer.

Às Escolas Municipais, nosso orgulho, parabéns pelo grande e caprichado envolvimento na apresentação da cultura de cada país. Às Escolas Estaduais que aderiram na totalidade e aos demais grupos envolvidos, nossos parabéns e nosso reconhecimento.

Esta festa, que na Praça da Matriz homenageia nossos imigrantes e nestes anos de conflitos pediu pela “Paz entre as nações”, a certeza de que o propósito não foi em vão, e que a missão foi cumprida, como bem comprovou o grande público que nela permaneceu atento e aplaudindo as mais de 80 apresentações culturais que subiram ao palco.

Nosso aplauso aos pais que estimularam suas crianças e delas certamente se orgulharam. Parabéns às entidades que fizeram o melhor para representar a culinária dos países. À Frente de Trabalho agradecemos pelo zelo com que desempenharam sua função.

À sempre presente Guarda Municipal, nosso reconhecimento, assim como aos bombeiros sempre atentos.

Não poderíamos deixar de citar a cobertura do nosso semanário a Gazeta de Vargem Grande pelos espaços cedidos.

Com certeza, esta festa não teria um clima tão bonito, apesar do sucesso e dos esforços, se não fosse por ela acontecer na Nossa Praça da Matriz, coração da cidade, nossos agradecimentos ao padre Eduardo e sua equipe, pela seção total da praça para que as pessoas se sentissem no melhor espaço da cidade.

Aceitaremos de bom grado a queixa dos que colaboraram e por falha de memória aqui não foram citados. Cada um sabe do tijolinho que, com amor, colocou nesta tão complexa e ampla tarefa!

Enfim, ao apoio do nosso prefeito municipal, Amarildo Duzi de Moraes, pela confiança em nossos projetos culturais que tantas providências demandam.

Como cantaram os Saltimbancos: “Todos juntos somos fortes! Somos flechas, somos arcos! Todos nós no mesmo barco! Não há nada a temer!”