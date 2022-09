Mão Amiga e Casa Dom Bosco receberam recursos nesta semana

O prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) repassou na manhã do dia 22, R$ 50 mil a Sociedade de Auxílio a Deficientes Grupo Mão Amiga, que foi representada pelo tesoureiro Adelino Gimenes de Jesus e pela funcionária Sheila Bernardes.

O recurso é proveniente de emenda parlamentar da deputada estadual Valéria Bolsonaro (PL) para aquisição de equipamentos. O prefeito agradeceu o trabalho da entidade no município ajudando as pessoas portadoras de deficiência e suas famílias.

O tesoureiro Adelino falou da importância do recurso e agradeceu a ajuda. Também presente na reunião a diretora de Ação Social, Eva Vilma da Silva Rodrigues.

“Nossos agradecimentos a Deputada Estadual Valéria Bolsonaro”, destacou Amarildo.

Associação Dom Bosco

Ainda na manhã do dia 22, a Associação Beneficente Dom Bosco representada pelo segundo tesoureiro Anderson Luis dos Santos e por Murilo Castro Paiva, do Conselho Fiscal, recebeu do prefeito Amarildo repasse de R$ 100 mil para custeio.

O recurso é proveniente de emenda parlamentar destinada pelo deputado federal Baleia Rossi (MDB) e deputado estadual Jorge Caruso (MDB), por intermédio do vereador Guilherme Nicolau (MDB).

O prefeito Amarildo destacou o importante trabalho da Dom Bosco com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social no município, agradecendo a diretoria voluntária que se dedica a ajudar a quem mais precisa. Agradeceu a intercessão do vereador Guilherme e a ajuda dos deputados que fizeram as emendas.

Estiveram presentes no encontro o vereador Guilherme Nicolau que trabalhou pra vinda do recurso e a diretora de Ação Social, Eva Vilma da Silva Rodrigues.

Fotos: Prefeitura