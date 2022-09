Polícia Civil cumpriu quatro mandados de prisão na quinta-feira

A Polícia Civil de Vargem Grande do Sul cumpriu quatro mandados de prisão na quinta-feira, dia 22. Durante o dia, os policiais civis e o delegado Antônio Carlos Pereira Júnior apreenderam procurados no Centro, Cohab I e Jardim Dolores.

No dia 16 de setembro foi instaurado na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) da cidade um inquérito policial sobre crime de ameaça e violência doméstica, tendo a vítima solicitado a concessão de medidas protetivas, uma vez que o marido não aceitava a separação dizendo que queria matá-la e se matar em seguida.

Após a concessão das medidas protetivas, o indiciado descumpriu a decisão judicial, sendo instaurado novo inquérito policial, onde o delegado pediu a prisão preventiva.

A prisão foi deferida na quinta-feira, dia 22, quando os policiais civis Roberta, Tiago e Felipe, junto do delegado, deram cumprimento ao respectivo mandado de prisão, no Centro. O rapaz foi recolhido à Cadeia Pública de São João da Boa Vista.

Mais apreensões

Durante a manhã, os policiais civis Roberta, Felipe e Tiago, acompanhados do delegado e com o apoio dos policiais militares cabo Salomão e soldado Márcio, deram cumprimento a um mandado de prisão em regime fechado por furto, expedido pela comarca desta cidade. O rapaz foi abordado e detido no Jardim Dolores, sendo levado à Cadeia Pública de São João da Boa Vista.

Em seguida, eles deram cumprimento a mandado de prisão por condenação criminal em regime aberto. O capturado foi encaminhado à Cadeia Pública de São João da Boa Vista.

A equipe também deu cumprimento a mandado de prisão criminal em regime aberto, o qual se encontrava conduzindo sua motocicleta no centro desta cidade. Ele foi apresentado na Cadeia Pública de São João da Boa Vista.