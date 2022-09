Escola Técnica de Vargem Grande do Sul: 14 anos formando o futuro da cidade

Em setembro, a Escola Técnica (Etec), do Centro Paula Souza, de Vargem Grande do Sul, completa 14 anos de fundação. Para celebrar a data, alunos do 1º M-Tec Informática para Internet, na disciplina de Arte Digital, ministrada pelos docentes Keli Ramazotti Galante e Marcelo Ciacco, elaboraram oito cartões festejando o aniversário da Etec.

A direção parabeniza o trabalho desenvolvido pelos alunos, os docentes e a todos pelos 14 anos dessa trajetória.

Veja o resultado do trabalho dos alunos:

Vargem Grande do Sul – 148 anos

Parabenizar Vargem é agradecer a toda comunidade que nos acolheu de braços abertos e tem confiado a nós, a educação e o futuro de seus jovens.

Toda a Etec agradece o povo vargengrandense e parabeniza a cidade pelos seus 148 anos