Gênios da Nossa Música – Histórias da MPB

Isaura Garcia

Nascimento: 26/02/1923 – São Paulo (SP)

Morte: 30/08/1993 – São Paulo (SP)

Atividades: cantora

O estilo de Isaura Garcia caracteriza-se por um apurado senso rítmico e interpretação sensível, impregnada de sentimento.

Outro fator marcante é a maneira de dizer as palavras, carregada do sotaque ítalo-paulistano que lhe garante identidade artística e torna seu canto inconfundível.

Os “erres” e os “tês” bem acentuados, que poderiam ser um empecilho para a sua carreira, configuraram um elemento consagrador.

Numa época em que o sotaque radiofônico era carioca, o linguajar de Isaura Garcia cativa o público de todo o país, sendo apelidada de “A Personalíssima” em slogan criado por Blota Júnior.

Sem aprendizado formal em música, aprende a cantar imitando Aracy de Almeida e Carmem Miranda, suas principais referências vocais.

Com músicas cujas letras pareciam retratos de suas próprias desventuras amorosas, ela mesmo costumava dizer que o apelo sentimental de seu repertório e as interpretações passionais era a sua vivência pessoal.

Com mais de 50 anos de carreira, gravou mais de trezentas canções. Entre seus sucessos está a canção “Mensagem”.

No fim da década de 40, já era uma cantora de expressão nacional, recebendo convites para se apresentar na rádio nacional do Rio de Janeiro, no Programa de César Alencar e na boate do Copacabana Palace.

Foram seus sucessos: “Pé de Manacá”; “O sorriso do Paulinho”; “Mensagem”; “Nunca”; “Escuta”; “Mocinho Bonito”; “De conversa em conversa”; “Tem louco pra tudo”, “Palhaçada”; “Aperto de mão”; “E daí”.

Salve Isaurinha Garcia!

Dr. Raul Rodrigues Baía Filho