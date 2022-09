A coluna Momento Pet dessa semana apresenta o american bully Baruck, o filhotão de Carol Mello.

O cachorrinho está há apenas três meses com ela e já encheu sua casa de amor e muita alegria. “É um cão incrível, apesar de estar há pouco comigo, já é inesquecível para mim. Ele é muito amoroso e carinhoso”, disse.

Carol contou que Baruck entrou em sua vida após ela ver as fotos do cãozinho. “Adquiri por um amigo que tem a fêmea e o macho. Saí de Vargem e fui até Bragança para pegá-lo, pois me apaixonei nas fotos”, contou.

Baruck come ração uma vez ao dia, mas sua alimentação é complementada com cenoura, abobrinha, maçã, beterraba e às vezes alguns petiscos industrial. “Toma banho de 15 em 15 dias e adora”, garantiu Carol.

Mesmo com pouco tempo, Baruck já se considera o dono do pedaço. “Ele morre de ciúmes de mim e ninguém pode me abraçar que ele fica muito bravo tentando separar”, se diverte Carol.

Seu bichinho também pode aparecer no Momento Pet!

Só entrar em contato pelo Whatsapp

(19) 99957-1531 ou (19) 99811-1286