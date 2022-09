Indicações particulares e de todos

Canarinho observou que muitas das indicações originalmente traziam a autoria de todos os vereadores e que ele não teria sido consultado sobre aqueles nomes propostos. Lembrou ainda que regimentalmente há uma limitação de indicações por vereador e que ele gostaria de homenagear algumas pessoas especificamente e que havia parecer da procuradoria jurídica da Casa alertando sobre a quantidade de honrarias concedidas anualmente.

Honrarias

A sessão de Câmara da terça-feira, dia 20, foi marcada por um imbróglio envolvendo a concessão de honrarias pelos vereadores. Na reunião, estavam para ser votados mais uma leva de projetos que destinavam o Título Cidadão Vargengrandense, Diploma do Mérito Dr. Francisco Álvares Florence e Medalha do Mérito Fundador José Garcia Leal, no entanto, um questionamento do vereador Canarinho (PSDB) deu início a um intenso debate.

Não houve em 2021

O presidente da Casa, Paulinho da Prefeitura (PSB), argumentou que em 2021 a Câmara não concedeu os títulos, por isso estaria havendo essas apresentações. No entanto, Canarinho reforçou seu temor de ter os projetos aprovados, os nomes anunciados e posteriormente, devido à uma questão legal, as entregas das honrarias não fossem possíveis e isso seria muito ruim para a imagem do Legislativo.

Saúde

Na sessão, os vereadores cobraram do Executivo o pagamento das emendas impositivas previstas para o orçamento de 2022, ao menos as que se tratam de investimentos na saúde municipal.

Sessão suspensa

A discussão entre Canarinho e Paulinho, que chegou a afirmar que o colega não queria entregar as honrarias, continuou levou à suspensão da sessão. No retorno, os vereadores seguiram com a pauta da sessão e os projetos não foram colocados em discussão.

Pe. André Luiz

Neste sábado, dia 24, às 19h30, a Câmara entrega ao padre André Luiz Hernandes Nunes, da paróquia de Santa Luzia, o título de Cidadão Vargengrandense. A honraria, uma indicação do vereador Paulinho da Prefeitura, aprovada por unanimidade, será entregue na Igreja de São Francisco, no Jardim Privamera.