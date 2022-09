Vargem Grande do Sul, 148 anos

Depois de dois anos muito difíceis, Vargem Grande do Sul chega ao seu 148º aniversário com muito a se celebrar. A prefeitura tem investido em obras de infraestrutura que certamente terão impacto positivo na vida das pessoas, como substituição da tubulação da rede de distribuição de água, a contenção e recuperação da voçoroca que ameaçava casas nas Cohabs 5 e 6, o anúncio da pavimentação da estrada que liga Vargem Grande do Sul a Lagoa Branca, entre outros investimentos do poder público.

O clima de festa segue com a retomada de grandes eventos no município, que só foram possíveis pela queda considerável da intensidade de diagnósticos positivos da Covid-19. Em 2022, foram registrados mais de 4 mil casos positivos, mas com um diferencial importantíssimo: a cobertura vacinal protegeu a população de casos graves, uma vez que até o início do ano a cidade somava 111 mortes pela doença e outros seis de outras causas, mas com o diagnóstico presente de Covid-19 e em 2022, foram 11 vargengrandenses que perderam suas vidas por conta da doença e outros 4 faleceram de outras causas, mas com a presença do SarScov2.

A população estava com saudade de celebrar e o primeiro evento com grande público foi o Festival de Pesca, realizado na Barragem Eduíno Sbardellini, na Sexta-feira Santa. De lá para cá, eventos seguiram reunindo muita gente, como o encontro de Carros Antigos, a Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana, que foi seguida de um show na represa e mais recentemente, a Festa das Nações, que mostrou como o vargengrandense é capaz de produzir um verdadeiro espetáculo cultural, além de uma importante ação social.

A sensação de que as coisas finalmente estão ganhando um rumo melhor pode ser vista ao se dar uma volta pela cidade. São grandes construções, que vão abrigar grandes empreendimentos, seja na área industrial, seja na comercial. A retomada desse tipo de investimento é muito importante para o município. Gera empregos, gera impostos, e traz um impacto positivo no clima de toda cidade. É o que mostra a reportagem principal dessa edição especial de aniversário de Vargem.

A Gazeta de Vargem Grande também comemora mais um ano de existência, chegando aos 41 anos de circulação, registrando em suas páginas não apenas os momentos de dificuldade do município, mas também as coisas positivas e valorizando quem aposta em Vargem Grande. Há ainda muitos desafios a serem superados, como ampliar a geração de emprego, melhorar o acesso ao ensino superior, investir em formação profissional, resolver os gargalos da Saúde, mas num momento festivo, é importante saber que a perspectiva de um futuro mais positivo é maior. Feliz aniversário Vargem Grande do Sul!