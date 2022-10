Danutta: semanas intensas e de muito aprendizado

A vargengrandense Danutta de Figueiredo Falcão Rosseto é candidata a deputada federal pelo Republicanos e pode ser votada neste domingo, dia 2 de outubro, com o número 1032.

Em entrevista à Gazeta de Vargem Grande, Danutta comentou como foram as semanas de campanha. “Foram muito intensas e de muito aprendizado. Pude percorrer nossa região e conhecer de perto os principais problemas e também as potencialidades que temos. Somos uma região muito rica e próspera, precisamos de mais representação no Congresso para nos ajudar nessa potência que podemos ser. Quero muito ajudar nisso, lutando para sanar os problemas, e impulsionando nossas qualidades”, comentou.

Para ela, o mais gratificante foi a proximidade com as pessoas que a campanha proporciona. “Neste período, todos os candidatos buscam essa proximidade, olho no olho das pessoas e entender as suas dificuldades e demandas”, disse.

“Isso foi muito gratificante e é algo que eu quero manter por toda minha vida. Neste sentido, acabei nem tendo tempo para notar as dificuldades da campanha. Este contato com as pessoas direcionaram minha atenção para buscar soluções”, completou.

O tempo, no entanto, não foi seu aliado. “Talvez a maior dificuldade tenha sido o tempo, que parece que tem passado muito mais rápido”, ressaltou.

A candidata a deputada federal comentou que os últimos dias têm sido mais intensos. “Ao mesmo tempo, tenho sido muito procurada nas redes sociais e tenho sido muito bem recebida nas ruas”, pontuou. Questionada sobre onde tem direcionado os esforços nestes últimos momentos de campanha, Danutta contou que está focando ações em Vargem Grande do Sul e cidades vizinhas.

Ela contou como foi o contato com os eleitores. “Foi fantástico, fui muito bem recebida pelas pessoas e senti que muitos ainda não haviam decidido seu voto para o Congresso. Isso me fez perceber como é importante me colocar como opção para a nossa região, espero que eu tenha ajudado a esclarecer minhas ideias e projetos”, ressaltou.

Durante a campanha, a principal demanda que ouviu foi sobre a saúde. “A saúde sem dúvidas é a maior dificuldade da população. Através disso, nos deparamos com diversos problemas que são sempre deixados de lado, como a atualização da Tabela SUS, que está há quase 20 anos sem nenhum tipo de reajuste na questão dos repasses. Isso é um peso muito grande para o município e acaba atingindo muito a população”, ponderou.

Danutta pontuou que cada eleição é muito diferente da outra e não dá para estabelecer um parâmetro concreto sobre quantos votos são necessários para conseguir uma vaga no Congresso. “É por isso que cada voto é importante, é por isso que sempre busco passar essa importância para as pessoas, de votar em quem se conhece e confia. É por isso que tenho me esforçado nessa campanha, cada voto pode me eleger e fazer a nossa região fortalecida no Congresso Nacional, com uma pessoa que viveu e conheceu cada canto desta nossa cidade e região”, afirmou.

Aos eleitores, ela deu um recado final. “Cada voto é importante, não para mim, mas para o nosso país, estado, região e nossa cidade. É por isso que eu peço para cada um conhecer os meus projetos nas minhas redes sociais e digo: Podem confiar em mim, nossa região precisa progredir e para isso é necessário ter representantes no Congresso que conheçam e atuem em prol a este progresso. Me sinto preparada para ser essa representante, sei que irei contribuir muito para nossa região. Seu voto faz a diferença, é por isso que quero contar com ele”, completou.