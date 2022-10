Felício Ramuth, candidato a vice-governador de Tarcísio de Freitas, visitou Vargem

O ex-prefeito de São José dos Campos, Felício Ramuth (PSD), candidato a vice-governador de Tarcísio de Freitas (PL) foi recebido na tarde da segunda-feira, dia 26, feriado municipal de Aniversário da Cidade, no escritório do advogado Hugo Cossi, por apoiadores e correligionários.

Também estavam presentes o ex-prefeito de Vargem, José Carlos Rossi (PSD), candidato a deputado estadual e Guilherme Campos, candidato a deputado Federal pelo PSD.

No encontro, Felício discorreu sobre sua trajetória e planos para o governo, caso a sua chapa com Tarcísio seja eleita. Também falou sobre a necessidade de contar com apoio de deputados em Brasília e na Assembleia. Guilherme Campos e Rossi também falaram aos presentes, expuseram projetos e pediram apoio nas urnas.

Em entrevista à Gazeta de Vargem Grande, Felício destacou que é importante frisar ao eleitor que Tarcísio é o candidato apoiado pelo presidente Bolsonaro (PL) no Estado de São Paulo, observando que a expectativa é que o atual presidente tenha uma votação expressiva no Estado, maior que a do ex-presidente Lula.

Ele comentou ainda que os esforços de campanha na reta final era ampliar o acesso aos municípios, com Tarcísio visitando algumas regiões e Felício outras, onde colhiam os anseios da população e depois se reuniam com a equipe para debater as demandas apresentadas.

Segurança

A reportagem questionou Felício a respeito das queixas dos vargengrandenses sobre segurança pública, lembrando do fechamento da sede da DDM, que atende agora junto à Delegacia da Polícia Civil, o fim dos plantões da delegacia durante a noite e aos finais de semana e da falta de efetivo tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar.

Felício disse que Tarcísio tem bastante conhecimento sobre segurança pública, lembrando que ele serviu no Haiti, junto da Missão Brasileira das Forças de Paz da ONU. “E nosso compromisso é valorizar os homens e mulheres das forças de segurança com melhores salários. O atual governador prometeu que São Paulo estaria entre os melhores salários de policiais do país e hoje é o terceiro pior. Vamos de fato mudar essa situação, com salário, equipamentos, defesa jurídica”, enfatizou, lembrando também da necessidade de maior contratação. “Governar é eleger prioridades e o governo priorizou mal, deixou a segurança pública de lado, diminuiu o efetivo e fez o que vocês viram”, disse.

Saúde

Ele também destacou propostas na Saúde, como melhorias na distribuição de atendimentos nas redes já existentes, aumento de repasses, informatização das unidades de saúde para os prefeitos, telemedicina para que o médico da rede básica possa sanar dúvidas e ter maior resolutividade.

Empregos

Sobre geração de renda, Felício informou que a proposta é a diminuição do IMCS para competir com as condições oferecidas em outros estados, como Minas Gerais. “O ideal é a Reforma Tributária, mas enquanto ela não vem, temos que fazer a nossa parte”, observou. Além da redução do ICMS, ele elencou alguns projetos como simplificar a vida do empreendedor desburocratizando processos, ampliar a oferta de créditos e para o produtor rural, a ideia é criar facilidades, como transformar Casas da Agricultura em uma espécie de Poupatempo do homem do Campo, voltado ao pequeno produtor.