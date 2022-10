Juíza eleitoral afirma que eleitor pode confiar nas urnas

A juíza eleitoral Valéria Carvalho dos Santos, que atua em São Sebastião da Grama, mas que é a responsável pela condução das eleições que acontecerão neste domingo, dia 2 de outubro, em Vargem Grande do Sul, São Sebastião da Grama e Divinolândia, afirmou em entrevista ao jornal Gazeta de Vargem Grande ao ser questionada a respeito, que os eleitores podem confiar nos resultados das urnas eletrônicas.

“As urnas eletrônicas são totalmente confiáveis, elas passam por rigorosos testes públicos para que especialistas e instituições capacitadas testem sua vulnerabilidade. Além disso, todo processo de criação e análise dos códigos fontes são acompanhados pelo Ministério Público Eleitoral, partidos políticos e instituições credenciadas, inclusive Forças Armadas e a Polícia Federal. Elas não são ligadas em rede, não podendo ser “hackeadas” e, ao final da votação, a urna emite um boletim de urna por seção que corresponde ao resultado da votação. Esse resultado é afixado em todas as seções do país, permitindo a verificação de sua identidade com aquele que chegou em Brasília para ser totalizado. Afirmo, com segurança de magistrada e eleitora, que as urnas eletrônicas são confiáveis e entregarão à sociedade brasileira a vontade do povo”, disse a juíza.

Sobre os preparativos das eleições do dia 2 de outubro, a juíza Valéria Carvalho dos Santos disse que os colégios eleitorais das três cidades estão com todas as urnas eletrônicas prontas para as eleições. “Nos dias 21, 22 e 23 de setembro, realizamos a cerimônia de carga, lacração e auditoria das urnas. Já foram convocados e treinados todos os colaboradores (mesários e apoios logísticos) e já recebemos e separamos todos os materiais e impressos que serão encaminhados aos locais de votação, como cartazes e cadernos de votação”, explicou a magistrada.

Apesar de todo o acirramento que as eleições vêm provocando principalmente devido a disputa entre os dois candidatos a presidência e parte de seus correligionários, a juíza afirmou que até o momento não houve problemas nas cidades que ela é responsável pela condução das eleições. “Ao que parece, nossos eleitores, felizmente, estão conscientes de seu papel como cidadãos e de que o momento é de união, de coesão social e não de desagregação”, afirmou.

Ela espera que a tranquilidade e a civilidade prevaleçam no domingo de votação por parte dos eleitores, candidatos e seus apoiadores, que as eleições transcorram com normalidade e que os eleitores possam exercer sua cidadania com tranquilidade e segurança.

Urnas seguras

Questionada sobre a segurança das urnas eletrônicas, a juíza comentou que particularmente no cartório não ocorreu nenhum questionamento a respeito da segurança das urnas eletrônicas, mas nas redes sociais multiplicam-se, a cada dia, as “fakes News” a respeito do assunto.

Explicou que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) criou uma frente de trabalho contra essa desinformação para rebater quaisquer ataques infundados contra as urnas eletrônicas e o sistema de votação brasileiro. Valéria afirmou que as urnas eletrônicas são utilizadas desde 1996 sem nenhuma comprovação de fraude e que o resultado desse trabalho pode ser consultado no site do TSE “FATOS OU BOATOS” para onde também pode ser enviado qualquer conteúdo suspeito para ser analisado e respondido. “‘O sistema de votação brasileiro é um modelo para o mundo’, como falou o embaixador norte americano, sugerindo a OEA, aos Estados Unidos, após as eleições americanas, a criação de uma Justiça Eleitoral como a brasileira”, comentou.

A questão das armas e celulares

Outra pergunta respondida pela juíza eleitoral, foi com relação à questão de não se poder entrar na cabine de votação portando arma ou celular. No que se refere ao celular, explicou que a proibição de seu uso durante a votação representa uma garantia ao eleitor, permitindo-lhe votar com segurança e livre de qualquer coação. Para ela, a liberação do uso do aparelho celular durante a votação poderia levar o eleitor, por exemplo, a ser obrigado a filmar seu voto para comprová-lo a determinado candidato, o que não se pode admitir.

Com relação às armas, disse que no dia 28 de setembro, o TSE aprovou resolução que proíbe o transporte de armas e munições, em todo território nacional, por parte de colecionadores, atiradores e caçadores, no dia das eleições e nas 24 horas que a antecedem e sucedem. “No nosso sentir, essa providência é imprescindível à tranquilidade do pleito, pois minimiza as consequências de eventuais desavenças que porventura possam ocorrer na oportunidade, podendo, até mesmo, evitá-las”, observou a juíza.

Funcionários e

mesários preparados

A importância do trabalho dos funcionários dos cartórios eleitorais e também dos mesários que irão trabalhar no dia das eleições, foi abordado pelo jornal e a juíza Valéria Carvalho dos Santos disse que os servidores dos cartórios eleitorais envidaram grandes esforços nesses meses que antecedem as eleições. “A preparação da votação por urna eletrônica envolve muitos preparativos, como simulados de votação e transmissão de resultados, auditorias e documentação. Também foram convocados grande número de mesários e apoios logísticos, dos quais muitos foram treinados pelos servidores do cartório. Contaremos nestas eleições com a colaboração de 628 mesários e 65 apoios logísticos, a quem deixo aqui meus agradecimentos pelo desempenho de suas atividades tão essenciais ao exercício da democracia”, afirmou.

Segurança e tranquilidade dos eleitores

Sobre a segurança e a tranquilidade dos eleitores para votarem no domingo e qual as medidas que estão sendo tomadas, a juíza explicou que foram realizadas várias reuniões com as Forças Policiais dos municípios citados, visando alinhar as condutas e garantir a todos segurança e ciência de seu dever institucional a ser cumprido durante o pleito. “Nossos municípios não possuem históricos de violência e estou certa de que não será diferente nessa eleição”, comentou.

Sobre a divulgação dos resultados, a juíza Valéria afirmou que não há uma previsão de quanto tempo levará para o TSE totalizar os municípios sob sua jurisdição eleitoral, pois deve-se considerar que cinco cargos estão sendo disputados e há uso da biometria, o que, à evidência, retarda a totalização. Ela salientou que somente poderá votar o eleitor que chegar nas escolas até o fechamento dos portões, às 17h.

Falou que assim que as urnas forem encerradas, as mídias de resultados serão encaminhadas, em Vargem Grande do Sul, ao Cartório Eleitoral e em Divinolândia e São Sebastião da Grama, ao Posto de Atendimento de São Sebastião da Grama e serão imediatamente transmitidas ao TSE, em Brasília, que irá receber os arquivos, apurar, totalizar e divulgar os resultados. “Importante destacar que os resultados extraídos das urnas serão afixados no local de votação e entregues aos fiscais presentes, permitindo aos candidatos a governador e presidente o acesso aos resultados, mediante o somatório dos boletins de urnas”, explicou.

Finalizando a entrevista que concedeu à Gazeta de Vargem Grande, a juíza eleitoral Valéria Carvalho dos Santos disse que espera que as eleiçõesdeste dia 2 de outubro, transcorram da melhor maneira possível, dentro da normalidade e legalidade, ressaltando que a Justiça Eleitoral estará atenta a todas as ocorrências e interferências para garantir a legitimidade do processo eleitoral.