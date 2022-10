Rossi: campanha próxima ao povo, para ouvir seus anseios

Candidato a uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o ex-prefeito José Carlos Rossi (PSD) disputa os votos dos eleitores com o número 55534.

Candidatura

Na tarde da quinta-feira, dia 29, Rossi enviou à Gazeta um documento do Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, a respeito da sua candidatura que até então se encontrava sob análise do Tribunal, que a princípio tinha indeferido o seu pedido de registro de candidatura. Pela decisão final, o registro de candidatura de Rossi foi deferido, uma vez que estão cumpridas todas as condições de elegibilidade.

À Gazeta de Vargem Grande, Rossi falou sobre como foi a sua campanha e sua estratégia. “Nesses dias finais estamos utilizando muito as redes sociais para divulgar as nossas propostas de trabalho na Assembleia Legislativa, dando prioridade ao desenvolvimento sustentável para Vargem Grande do Sul e para nossa região, que como digo sempre, está praticamente esquecida”, avaliou.

“O estado de São Paulo é o mais rico do país, então tem que ter um deputado lá na Alesp para trazer recursos técnicos e financeiros, estes através de emendas parlamentares visando sempre o bem estar das pessoas que moram nessa nossa querida região”, disse.

A reportagem também perguntou sobre os aspectos positivos e os desafios enfrentados. “O mais gratificante nessa campanha para deputado estadual é o apoio, o carinho e o reconhecimento que eu estou recebendo da população não só da nossa Vargem Grande, como também de toda nossa região, que é composta por dezesseis municípios”, destacou o candidato.

“As dificuldades que vivenciamos nessa caminhada, primeiro é o pouco recurso financeiro que temos para a campanha, é uma campanha pobre, entretanto o que nos deixa feliz são as amizades que construímos nesses municípios, pelo fato de eu ter sido prefeito de Vargem Grande, e nesses últimos vinte anos trabalhando como consultor do Sebrae, e da minha empresa Govesp Assessoria Administrativa Ltda., em muitos municípios da nossa e outras regiões do Estado de São Paulo”, ponderou.

Na reta final, Rossi contou que tem direcionado as ações na cidade. “Nesses dias finais de campanha estamos focando a importância de Vargem Grande do Sul e região ter um deputado próprio, pois como todos sabem o deputado local vai priorizar a sua região e cidade em que nasceu e vive, como outros deputados geralmente priorizam também a sua região e a cidade onde nasceram e vivem”, ressaltou.

“Como vemos, São João da Boa Vista tem deputado local, Mococa tem deputado local, São José do Rio Pardo tem deputado local, então é de suma importância que Vargem Grande tenha um deputado local, para alavancar o progresso não só de Vargem Grande, mas de toda a nossa região”, enfatizou Rossi.

“O Estado de São Paulo, como já dissemos, é o estado mais rico do Brasil, então é preciso que tenha um deputado local na Assembleia Legislativa, para direcionar esses recursos financeiros para nossa cidade e região, não só recursos financeiros, mas também proporcionar o desenvolvimento sustentável necessário ao progresso social, atendendo assim às necessidades da nossa região”, detalhou.

Rossi comentou que tem se sensibilizado com os pedidos da população. “O meu contato com os eleitores está sendo o melhor possível. Tenho ouvido e guardado em mim os pedidos, as demandas, e sentido na pele as dificuldades que o povo está passando, após o período da pandemia da Covid 19, onde o poder de compra do cidadão trabalhador caiu muito, o atraso das crianças fora das escolas, a falta de medicamentos, atraso na realização de cirurgias, demora na entrega de exames médicos, perda e falta de emprego, e o que tenho visto também são famílias que continuam a sofrer as piores consequências da pandemia da Covid 19”, observou o candidato.

Sobre a quantidade de votos necessários para ser eleito, ele comentou que este cálculo envolve uma série de fatores. “Os deputados se elegem pelo sistema proporcional, o que envolve um cálculo complexo. É que cada partido elege um número de candidatos a deputado, proporcional ao número total de votos que recebeu em todos os seus candidatos a deputado, além do voto na própria legenda, é o tal do quociente eleitoral, um tanto complicado”, ponderou.

No entanto, ressaltou que está otimista com o resultado das urnas. “Para a apuração de domingo estou confiante em nossa vitória, o que nos faz pensar dessa maneira, é a repercussão que estamos tendo em nossa querida Vargem Grande, em nossa região e outras cidades do Estado de São Paulo, em que compartilhamos da graça de termos amigos que nos conhecem há anos e estão empenhamos em nossa caminhada à Assembleia Legislativa”, afirmou.

Por fim, Rossi deixou um recado aos eleitores: “O meu recado final aos eleitores de Vargem Grande e região, é que prestigiem a nossa querida Vargem Grande e a nossa região, e que me deem o seu voto de confiança, que o resto eu faço”, afirmou.