Saiba quais deputados enviaram emendas a Vargem nos últimos quatro anos

A Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul enviou à Gazeta, após solicitação, um documento com as informações de todas as emendas parlamentares dos deputados federais e estaduais dos últimos quatro anos.

No documento, no entanto, consta apenas os recursos que foram enviados à Prefeitura Municipal, não sendo contabilizado as verbas que foram destinadas às entidades da cidade, como Hospital de Caridade, Sociedade Humanitária, Grupo Mão Amiga, Associação Dom. Bosco, entre outras. Cabe frisar que a destinação de verbas para o município é algo muito importante, mas o eleitor também precisa ficar atento ao posicionamento do parlamentar nas votações e mobilizações políticas na Alesp e no Congresso.

Conforme consta na relação enviada pela prefeitura, o deputado que mais destinou recursos e intermediou projetos para a cidade foi o deputado estadual Barros Munhoz (PSDB), que, entre 2017 a 2022, enviou mais de R$ 76 milhões, totalizando R$ 76.300.402,64 – a grande maioria, referente a convênios firmados entre prefeitura e governo, nos quais atuou intercedendo pelos municípios.

Pela Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR), foram R$ 1.472.958,52 para a pavimentação asfáltica da Av. Osvaldo Honório Pereira, na Cohab 6.

O deputado intermediou uma emenda de R$ 500 mil para a obra da Passarela Metálica da Alameda Antônio Ribeiro Silva, da Barragem Eduíno Sbardelini, junto a SDR.

Um total de R$ 3.120.897,16 foi destinado pela SDR, por intermédio do deputado, para obra nas ruas Antônio Antonialli e Francisco Garrido Garcia, no Jardim Redentor, Luiz Batissoco, Ruas Ângelo Scacabarozi, Gasparino Moneda, Joaquim Margoto, Luiz Sbardellini e Antônio Paulo Buozi, no Jardim São Lucas, e Rondônia, Amapá, Ordália Margoto, Iletro Cachola, Piauí, José Cândido de S Dias, Rua Sergipe, Pernambuco, João Garcia Miron, Pará, Maranhão, Getúlio Vargas e Jorge Moukarzel, na Vila Polar.

Junto com o deputado federal Arnaldo Jardim (Cidadania), Munhoz intermediou com a Secretaria de Desenvolvimento Regional R$ 3.296.911,63 para a recuperação das ruas Rosário, Santo Antônio, Paulistas, Duque de Caxias, Florianópolis, Petrópolis, Jardinópolis, Jaboticabal, Laranjal, Palmeiral, Alcindo Alves Rosa, Padre Donizete, Delta, Janda e Alameda da Consolação, na Vila Santana. Também com Arnaldo Jardim, mais R$ 2.375.711,68 foram enviados pela SDR para o Projeto Nossa Rua, que pavimentou a Rua Antônio Canal, no Jardim Paraíso, a Rua Goiás, na Vila Polar, a Rua Hearne Cossi, no Jardim São José, a Rua Irienes

Ap Correia, no Jardim Morumbi, a Rua Pernambuco, na Vila Polar, as ruas Rogério Otero e César Cossi, no Jardim Dolores, e a Rua Vicente Menossi, no Jardim Paulista.

Munhoz intermediou com a SDR R$ 566.359,78 para obra na Av. Senador Teotônio Vilela (Vila Esperança, Cohab I “Homero Correa Leite” e Jd. Canaã); Ruas Assunta Romano Felipe e Rua Padre José Valeriano (Chácara Santa Terezinha) e Rua Bom Pastor (Vila Santana) e Rua Teófilo Ribeiro de Andrade (Centro),

Vargem também recebeu uma emenda de R$ 572.998,32 da Secretaria de Desenvolvimento Regional (por intermédio do deputado) para o prolongamento da Rua Cabo Lino, no Centro, bem como R$ 300 mil para custeio da saúde, por meio da Secretaria de Saúde.

Com sua intercessão, serão implantadas 76 Unidades Habitacionais, em uma área de 5.698 m² disponibilizada pela Prefeitura Municipal, localizada na Rua Francisco Rabelo de Andrade, no Jardim Santo Expedito, que tem destinado um valor de R$ 12.500.000.

Através do deputado, Vargem fez parte do Programa Estrada Asfaltada, do Governo do Estado, recebendo R$ 3.086.404,87 para a extensão de 1.2 km no Acesso Ernani Parada Otero, na SP-344.

Outro projeto que só foi possível com a intermediação do deputado foi a recuperação da Voçoroca. O recurso, destinado a Vargem pelo DAEE, não se trata de recurso que o parlamentar tem direito a destinar e, sim, de um projeto do governo que só foi possível pela intermediação do deputado. Assim, na primeira fase das obras foram investidos R$ 1.425.977,82 e, na segunda fase, R$ 5.398.081,60, totalizando R$ 6.824.059,42.

Com intermédio de Munhoz, Vargem participou do Programa Novas Vicinais, que destinou R$ 32.305.220,02 para a pavimentação asfáltica da estrada vicinal que liga Vargem ao distrito de Lagoa Branca, na cidade de Casa Branca, que totaliza a extensão de 15,63 km.

O parlamentar enviou uma emenda de R$ 7 milhões para a pavimentação asfáltica da Estrada Vicinal Ângelo Bedin, a qual interliga a SP-215 a Estrada Vicinal Padre Gino Righetti, um total de 3,8 km de pavimentação.

Ele também destinou R$ 300 mil para a pavimentação asfáltica na Chácara Santa Terezinha e no Jardim Morumbi, bem como R$ 692.762,25 para a implantação de infraestrutura urbana no Jardim Paulista.

Munhoz destinou uma emenda de R$ 93.212,03 para a reconstrução de muro de contenção no Rio Verde, na Rua Carlos Bovo, R$ 185.654,46 para a canalização do Rio Verde (proteção de taludes) com gabiões tipo colchão, e R$ 400 mil para a aquisição de pá carregadeira.

Barroz Munhoz e Arnaldo Jardim

O deputado estadual Barroz Munhoz e o deputado federal Arnaldo Jardim, intermediaram uma série de emendas, totalizando R$ 7.359.327,29.

Juntos, intermediaram uma verba de R$ 3.296.911,63 para recapeamento em ruas da Vila Santana e R$ 2.375.711,68 para a pavimentação asfáltica do Projeto Nossa Rua, com a Secretaria de Desenvolvimento Regional.

O deputado federal Arnaldo Jardim ainda intermediou junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento R$ 928.403,98 pelo Programa Melhor Caminho, para adequação da estrada municipal VGS015.

Com o Ministério do Desenvolvimento Regional, Arnaldo conseguiu R$ 258.300 para a pavimentação asfáltica do prolongamento da Avenida Manoel Gomes Casaca. Pelo intermédio de Jardim, o Ministério da Economia destinou R$ 250 mil para aquisição de veículo para manutenção elétrica e a Secretaria de Educação destinou um ônibus escolar no valor de R$ 250 mil.

SDR

A Secretaria de Desenvolvimento Regional destinou R$ 960.362,27 para a cidade, sendo R$ 763.141,98 para recapeamento da Rua Santana, Rua XV de Novembro e Rua Silva Jardim, no Centro, Avenida Hermeti Piochi de Oliveira e Rua do Rosário, na Vila Santana, totalizando 12.724,89 m² de recapeamento.

A SDR ainda destinou R$ 197.220,29 para iluminação de LED nas Praças Terezinha Generoso Morandin (Cohab 5), Praça Dino de Carvalho Noronha (Cohab 4) e Nova Vargem Grande e Sistema de Lazer 1 (Cohab 6).

Detran

O Departamento de Trânsito (Detran) destinou R$ 500 mil para infraestrutura, como lombofaixas e recapeamento na Cohab 4.

Baleia Rossi

Pelo intermédio do deputado federal Baleia Rossi (MDB), R$ 9.223.021,40 foram destinados a Vargem. Com a SDR, ele conseguiu R$ 2.662.075,51 para infraestrutura urbana e drenagem urbana nas Ruas João Garcia Miron, Santa Catarina, Avenida Brasil e Patrocínio Rodrigues.

Ele intermediou com o Ministério do Desenvolvimento Regional R$ 247.856,00 para o recapeamento no Jardim Pacaembu, nas Ruas Prof. Henrique de Brito Novaes, Rua Abraão Chiachiri, Rua Silva Jardim e Romeu Tagliolato, na Cohab 1, nas Ruas Dr. Paulino de Souza e Rua Jorge Domingos; o bairro Quarto Centenário e a Rua 26 de Setembro, no Centro.

O deputado ainda pediu ao Ministério do Desenvolvimento Regional R$ 238.856 para o recapeamento das Ruas Garcia Leal, Antônio Rodrigues do Prado, José Moreira, 31 de Março, Madeleine, Rua das Mercedes e Santa Lúcia, e R$ 911.877,39 para a pavimentação da orla da Barragem Eduíno Sbardellini.

A Secretaria de Estado da Habitação, através do deputado, destinou R$ 10 mil para obras de infraestrutura urbana no Conjunto Habitacional Nova Vargem Grande.

Por intermédio do deputado Baleia Rossi, a Secretaria de Estado da Agricultura destinou R$ 726.583,50 para 5.3 km de melhorias nas estradas rurais, 3.02 km no trecho da VGS 010 e 2.01 km no trecho da Lino Escola. Também foram enviados R$ 889.812 para melhoria 3,91 km da VGS 013 e 2,25 km da VGS 017 e mais uma caminhonete 4×4 a Diesel pelo Programa Rotas Rurais, no valor de R$ 206.890.

Pela Casa Militar e Defesa Civil, o deputado conseguiu uma caminhonete 4×4 a Diesel, tanque e motosserra, no valor de R$ 299.071.

Através do deputado, o Fundo Nacional da Saúde destinou R$ 900 mil para incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção básica em saúde para cumprimento de metas e Incremento Temporário do Piso de Atenção Básica (PAB).

Pela intercessão de Baleia Rossi, Vargem ainda recebeu R$ 2.040.000 do Fundo Nacional da Saúde e Secretaria de Estado da Saúde para custeio da saúde.

Samuel Moreira

O deputado federal Samuel Moreira (PSDB) intermediou R$ 1.401.352,36. A Secretaria de Desenvolvimento Regional, através dele, destinou R$ 470 mil para aquisição de caminhão. O Ministério da Saúde e o Fundo Nacional da Saúde destinaram R$ 300 mil para custeio do Incremento Temporário do Piso de Atenção Primária (PAP).

Com seu intermédio, a Secretaria de Desenvolvimento Regional enviou R$ 344.046,36 para recapeamento de trechos das ruas Floriano Peixoto, Capitão Gabriel Ribeiro, 1º de Maio, Bernardo Garcia e Santana, no Centro.

O Ministério do Desenvolvimento Regional também destinou R$ 287.306 para pavimentação asfáltica da Rua Prudente de Moraes, no trecho entre a Rua XV de Novembro até a Rua Silva Jardim.

Danilo Balas

O deputado estadual Danilo Balas (PL) intermediou junto a Secretaria de Segurança Pública R$ 119.700 para a aquisição de câmeras de segurança e software.

Bruno Ganem

Intermediando junto a Coordenadoria de Defesa e Saúde Animal, o deputado estadual Bruno Ganem (Podemos) conseguiu R$ 506.934,37 para a cidade, sendo R$ 456.934,37 para convênio de saúde animal para a Clínica Veterinária e R$ 50 mil para castração de cães e gatos.

Caio França

Por intermédio do deputado estadual Caio França (PSB), a Secretaria de Saúde enviou R$ 50 mil para custeio da Saúde.

Afonso Lobato

O deputado estadual Padre Afonso Lobato (Podemos) conseguiu R$ 196.329,65 junto a Secretaria de Desenvolvimento Regional para obra na Rua Nápole e Rua Veneza, no Jardim Itália.

Daniel Soares

O deputado estadual Daniel Soares (União Brasil) destinou, junto a Secretaria de Saúde, R$ 100 mil para custeio da saúde.

Altair Moraes

A Secretaria da Saúde destinou R$ 100 mil para custeio da saúde por intercessão do deputado estadual Altair Moraes (Republicanos).

Marta Costa

Por intermédio da deputada estadual Marta Costa (PSD), a Secretaria de Saúde destinou R$ 100 mil para custeio da Saúde.

Cauê Macris

Foram destinados R$ 100 mil para custeio da saúde pela Secretaria da Saúde, através do deputado estadual Cauê Macris (PSDB).

Ricardo Melão

O deputado Ricardo Melão (Novo) intercedeu com a Secretaria de Desenvolvimento Regional e conseguiu R$ 147.653,50 para infraestrutura urbana.

Jorge Caruzo

Por intermédio do deputado estadual Jorge Caruzo (MDB), a Secretaria de Desenvolvimento Regional destinou R$ 100 mil para infraestrutura urbana.

Sebastião Santos

O deputado estadual Sebastião Santos (Republicanos) conseguiu R$ 980 mil para a cidade. Ele intercedeu junto a Secretaria de Educação e conseguiu um ônibus escolar no valor de R$ 280 mil.

Na Secretaria de Esportes, ele conseguiu R$ 500 mil para a construção de uma Areninha esportiva. Com a Secretaria da Saúde, ele intermediou R$ 200 mil para custeio da saúde.

Rafa Zimbaldi

Junto a Casa Militar, o deputado estadual Rafa Zimbaldi (cidadania), conseguiu R$ 1.045.101,08 para a construção de uma ponte de ligação da Rua Getúlio Vargas com a Rua Bernardo Garcia.

Bozzella

O deputado federal Bozzella (União Brasil) intermediou com a SDR R$ 185.024,55 para o recapeamento da Rua Baizi Piconi, Rua Getúlio Vargas e Rua João da Silva Ribeiro, no Jardim Fortaleza.

Roberto Alves

Junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional, o deputado federal Roberto Alves (Republicanos) conseguiu R$ 477.500 para a construção da cobertura do campo de futebol do Centro Educacional e Esportivo José Cortez.

Alexandre Frota

O deputado federal Alexandre Frota (PSDB) conseguiu R$ 258.928 com o Ministério da Saúde e com o Fundo Nacional da Saúde para estruturação da rede de serviços de atenção primária à saúde

Bruna Furlan

Para a cidade, a deputada federal Bruna Furlan (PSDB) intermediou R$ 483.306, sendo que R$ 287.306 foi junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional para recapeamento da Avenida Max Ranzani, na Cohab I, a partir do cruzamento da Avenida Sen. Teotônio Vilela até o final do Loteamento Jardim Canaã, entroncamento com a VGS 002 e VGS 003. Com o Ministério da Saúde e com o Fundo Nacional da Saúde, ela conseguiu R$ 196 mil para estruturação da rede de serviços de atenção primária à saúde.

Vanderlei Macris

O deputado federal Vanderlei Macris (PSDB) conseguiu R$ 520 mil para a cidade. Com o Ministério da Saúde e com o Fundo Nacional da Saúde, ele destinou R$ 70 mil para custeio do Incremento Temporário Média e Alta Complexidade (MAC) por fundo a fundo (sendo repasse direto de recursos provenientes de fundos da esfera federal para fundos da esfera municipal, dispensando a celebração de convênios), e R$ 200 mil para custeio PAC por fundo a fundo (também sendo repasse direto de recursos provenientes de fundos da esfera federal para fundos da esfera municipal, dispensando a celebração de convênios). Com o Ministério da Economia, ele conseguiu R$ 250 mil para investimento.

Paulo Teixeira

No total, o deputado federal do Partido dos Trabalhadores (PT) intermediou R$ 405.850 para Vargem. Por seu intermédio, o Ministério da Saúde e o Fundo Nacional da Saúde destinaram R$ 160 mil para custeio do Incremento Temporário do Piso de Atenção Básica (PAB) por fundo a fundo (sendo repasse direto de recursos provenientes de fundos da esfera federal para fundos da esfera municipal, dispensando a celebração de convênios), e o Ministério das Cidades destinou R$ 245.850 para recapeamento asfáltico.

Luiza Erundina

A deputada federal Luiza Erundina (Psol) intermediou com o Ministério da Saúde e com o Fundo Nacional da Saúde R$ 2.549.624 à Vargem. Deste recurso, R$ 45 mil foi para aquisição de equipamento e material permanente para a UBS Benedito Martins, R$ 242 mil para a aquisição de unidade móvel de saúde e R$ 161 mil para aquisição de equipamento e material permanente para a ESF Nabil Zarif.

Ainda foram destinados R$ 51.810 para aquisição de equipamento e material permanente para a UBS Edward Gabrioli, R$ 100 mil para custeio MAC e R$ 100 mil para custeio do Incremento Temporário do Piso de Atenção Básica (PAB).

A deputada intermediou R$ 493.814 para equipamento e R$ 500 mil para duas academias, uma na Rua Santa Catarina, no Jardim Bela Vista, e uma na Rua dos Paulistas, na Santa Terezinha. Ela também intermediou R$ 856 mil para a construção de UBS no Jardim Paulista.

Fundo a fundo

O fundo a fundo é um repasse direto de recursos provenientes de fundos da esfera federal para fundos da esfera municipal, dispensando a celebração de convênios. Diversos deputados federais destinaram verba para Vargem pelo repasse fundo a fundo.

Para custeio da saúde, o deputado Cel. Tadeu (PL) destinou R$ 160 mil, o deputado Marcos Pereira (Republicanos) destinou R$ 150 mil, o deputado Roberto de Lucena (Republicanos) enviou R$ 200 mil, o deputado Celso Russomano (Republicanos) R$ 100 mil, o deputado Davis Soares (União Brasil) R$ 200 mil e o deputado Miguel Lombardi (PL) R$ 100 mil. Todos esses pagamentos já foram efetuados.

O deputado federal Marcos Pereira repassou R$ 450 mil para custeio da saúde. A verba ainda está aguardando empenho. O deputado David Soares enviou um recurso de R$ 100 mil de equipamentos para a USB Dr. Valério Sebastião Fernandes e a proposta está autorizada para pagamento. A deputada Keito Otta destinou R$ 100 mil para a reforma do PSF III Dr. Arcelino Anadão, que está em licitação.

A deputada Luiza Erundina destinou R$ 250 mil para uma academia na Rua Santa Catarina, no Jardim Bela Vista, e R$ 250 mil para uma academia na Rua dos Paulistas, na Santa Terezinha. Ela também destinou R$ 856 mil para a construção de UBS no Jardim Paulista. As três propostas aguardam documento para licitação.