Canil da GCM apoiou Dise no combate ao tráfico de droga

Na sexta-feira, dia 23, por volta das 11h30, a equipe do canil da Guarda Civil Municipal (GCM) de Vargem Grande do Sul foi solicitada pela Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de São João da Boa Vista para apoio no combate ao tráfico de entorpecentes.

A ação aconteceu no bairro Amoreiras e, com o faro das cadelas K9 Zaya e Raposa, foram localizados porções de maconha em uma área de pasto. A Dise já havia encontrado diversas porções dentro da residência e, pelo local, três rapazes foram presos pelo crime de tráfico de drogas.