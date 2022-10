Casal de idosos foi agredido pelo filho, no Jardim Iracema

Um homem foi preso em flagrante após agredir seus pais, um casal de idosos, no sábado, dia 24, por volta das 22h45, no Jardim Iracema. A equipe da Polícia Militar do cabo Amauri e soldado Prado foi acionada e compareceu no local.

Ao chegarem no endereço, os PMs fizeram contato com as vítimas, que informaram que o seu filho chegou em casa alterado e começou ameaçar o pai, dizendo que iria matá-lo. Em seguida, partiu em direção a seu pai e começou a agredi-lo com socos e chutes no tórax. A esposa tentou ajudar o marido, mas seu filho a empurrou e ela caiu no chão, lesionando seu braço no cotovelo.

Vizinhos que estavam pelo local ajudaram o casal de idosos até a chegada da equipe, que rapidamente abordou o rapaz e deu voz de prisão pelos crimes de ameaça, violência doméstica e lesão corporal. Os pais realizaram exames de corpo de delito pelo Posto de Pronto Atendimento (PPA).

Ele foi encaminhado à Delegacia de Plantão de São João da Boa Vista. Após tomar ciência dos fatos, o delegado ratificou a voz de prisão, lavrando boletim de ocorrência. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.