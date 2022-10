Dupla roubou e agrediu mulher enquanto saia do trabalho

A Polícia Militar foi acionada na segunda-feira, dia 26, por volta das 23h, para atender uma ocorrência de roubo, no Centro. Os cabos Estevam e Rodrigo, compareceram ao local.

Eles fizeram contato com a vítima, que informou que retornava do trabalho, quando foi abordada por dois rapazes. Um deles a empurrou ao chão, lhe enforcou, em seguida pegou a sacola dela e saiu correndo, enquanto o outro rapaz arrancou-lhe a bolsa.

A vítima começou a gritar, até que seu colega de trabalho que estava nas imediações ouviu o pedido de ajuda e foi até ela, conseguindo deter apenas o rapaz que estava com a bolsa.

Quando os policiais chegaram, a vítima já havia recuperado a bolsa e o rapaz detido pelo colega de trabalho foi identificado. Questionado, ele disse que estava acompanhando seu colega quando decidiram juntos, roubar os bens da primeira pessoa que aparecesse para conseguirem dinheiro para comprar drogas.

Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão pelo crime de roubo, sendo apresentado no Plantão Policial. Ele foi conduzido à Cadeia Pública de São João da Boa Vista, onde permaneceu à disposição da Justiça.